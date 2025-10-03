快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

「心與花蓮同在」陳其邁偕議長康裕成赴花蓮災區 為志工打氣送溫暖

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
高市府日來持續動員前往花蓮救災，市長陳其邁創今天在議會開議後，馬上偕議長康裕成搭火車到花蓮慰勉支援清汙的高雄救災團隊，在秋節前夕遞上溫暖。圖／高市府提供
高市府日來持續動員前往花蓮救災，市長陳其邁創今天在議會開議後，馬上偕議長康裕成搭火車到花蓮慰勉支援清汙的高雄救災團隊，致贈加菜金，也沿途向民眾及志工打氣，在秋節前夕遞上溫暖。

高雄救災團隊10月1日起協助花蓮災區清除汙泥與復原環境，高市府這次共動用抓斗車、山貓、沖吸車、消毒車、水車等34輛機具，68名人力，至3日止已清除路面長度1210公尺，汙泥量145車次、約580噸，另清運17車次水溝淤泥約70噸，協助光復鄉居民儘快恢復生活日常。

在秋節連假前夕，陳其邁偕議長康裕成同行，赴花蓮為救災團隊致意，也替當地居民及志工打氣，他說，每一個災難的型態、成因及搶救方式各不相同，應以災民需求為優先，推動重建工作，這才是至關重要。

「重建是漫漫長路，高雄的心與花蓮同在」，陳其邁希望災區能早日恢復正常生活，這是大家共同的期待。並強調，若花蓮有任何需要，高雄一定全力以赴。

此次高雄支援團隊由環保局負責環境清理與廢棄物清運，水利局出動清溝車與水車協助排水及道路沖洗，工務局提供重型機具與技術支援，協助淤泥清除與道路暢通，工作區域及內容配合中央災害指揮中心任務調派。

高雄救災團隊共清除路面長度1210公尺，汙泥約580噸，水溝淤泥約70噸，協助光復鄉居民儘快恢復生活日常。圖／高市府提供
