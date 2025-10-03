高市府跨局處團隊助救災 陳其邁赴花蓮打氣
高雄市政府成立跨局處救災團隊，協助花蓮災區清除污泥與環境復原；市長陳其邁與議長康裕成今天到花蓮，慰勉高雄救災團隊並贈加菜金，也向民眾及志工加油打氣。
陳其邁今天在市議會開議後，立即偕同康裕成搭火車趕赴花蓮，慰勉高雄救災團隊並致贈加菜金，也沿途向當地民眾及現場志工加油打氣，致上關懷。
陳其邁表示，此次支援團隊由環保局負責環境清理與廢棄物清運，水利局出動清溝車與水車協助排水及道路沖洗，工務局則提供重型機具與技術支援，協助淤泥清除與道路暢通，工作區域及內容配合中央調派。
陳其邁指出，每個災難型態、成因及搶救方式各不相同，應以災民需求為優先，推動重建工作。重建是漫漫長路，高雄的心與花蓮同在，希望災區能早日恢復正常生活。若花蓮有任何需要，高雄一定全力以赴。
高市府說明，此次支援隊伍共動員34輛機具，包括抓斗車10輛、山貓11輛、沖吸車4輛、消毒車1輛、水車8輛，以及68名人力，協助範圍以光復鄉主要道路為主。
高市府統計，截至今天，已協助清除路面長度1210公尺，清除污泥量累計145車次、約580噸，另外清運水溝淤泥17車次、約70噸。
