快訊

苗栗隨機殺人案…遭刺女童手術5個多小時 母道謝：老師救了女兒一命

高市府跨局處團隊助救災 陳其邁赴花蓮打氣

中央社／ 高雄3日電
高雄市政府成立跨局處救災團隊，協助花蓮光復災區清除污泥與環境復原，高雄市長陳其邁（後左2）與議長康裕成（後左3）3日前往花蓮慰勉團隊成員並贈加菜金。高雄市政府提供／中央社
高雄市政府成立跨局處救災團隊，協助花蓮光復災區清除污泥與環境復原，高雄市長陳其邁（後左2）與議長康裕成（後左3）3日前往花蓮慰勉團隊成員並贈加菜金。高雄市政府提供／中央社

高雄市政府成立跨局處救災團隊，協助花蓮災區清除污泥與環境復原；市長陳其邁與議長康裕成今天到花蓮，慰勉高雄救災團隊並贈加菜金，也向民眾及志工加油打氣。

陳其邁今天在市議會開議後，立即偕同康裕成搭火車趕赴花蓮，慰勉高雄救災團隊並致贈加菜金，也沿途向當地民眾及現場志工加油打氣，致上關懷。

陳其邁表示，此次支援團隊由環保局負責環境清理與廢棄物清運，水利局出動清溝車與水車協助排水及道路沖洗，工務局則提供重型機具與技術支援，協助淤泥清除與道路暢通，工作區域及內容配合中央調派。

陳其邁指出，每個災難型態、成因及搶救方式各不相同，應以災民需求為優先，推動重建工作。重建是漫漫長路，高雄的心與花蓮同在，希望災區能早日恢復正常生活。若花蓮有任何需要，高雄一定全力以赴。

高市府說明，此次支援隊伍共動員34輛機具，包括抓斗車10輛、山貓11輛、沖吸車4輛、消毒車1輛、水車8輛，以及68名人力，協助範圍以光復鄉主要道路為主。

高市府統計，截至今天，已協助清除路面長度1210公尺，清除污泥量累計145車次、約580噸，另外清運水溝淤泥17車次、約70噸。

堰塞湖 馬太鞍溪 陳其邁 花蓮 康裕成 高雄市 光復鄉

延伸閱讀

財劃法修法短少174億元 陳其邁籲「高雄市長出身」韓國瑜主持公道

台積電高雄2奈米「第一片晶片」贈高市府 陳其邁：百感交集

美濃大峽谷效應！剩餘土石無人敢收工程陷停擺 議員促修法解套

盧秀燕最大假想敵不是賴清德 他點名竟是「榜外」的陳其邁

相關新聞

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型...

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

花蓮光復鄉馬太鞍溪堤防遭洪流沖毀2800公尺，水利署調度人員、機具24小時搶修，明天午前可以完成第一階段3公尺高的土堤，...

騎鐵馬赴光復災區！78歲彰化老兵找不到老戰友 化身「鏟子超人」助清汙

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，大批「鏟子超人」湧入協助救災，彰化市78歲老翁楊聰敏為了尋找住災區同是陸軍特種部隊退役的...

「心與花蓮同在」陳其邁偕議長康裕成赴花蓮災區 為志工打氣送溫暖

高市府日來持續動員前往花蓮救災，市長陳其邁創今天在議會開議後，馬上偕議長康裕成搭火車到花蓮慰勉支援清汙的高雄救災團隊，致...

高市府跨局處團隊助救災 陳其邁赴花蓮打氣

高雄市政府成立跨局處救災團隊，協助花蓮災區清除污泥與環境復原；市長陳其邁與議長康裕成今天到花蓮，慰勉高雄救災團隊並贈加菜...

中油啟動緊急救災用油補助 供花蓮洪災志工加油

花蓮縣光復鄉洪災後至今，各界投入復原工作，中油主動調度油品資源，並依據中央災害應變中心前進協調所的指揮，提前於昨晚啟動緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。