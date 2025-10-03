中油啟動緊急救災用油補助 供花蓮洪災志工加油

快訊

中央社／ 台北3日電
台灣中油花蓮光復加油站於1日上午8時恢復供油，今啟動緊急救災用油補助，供花蓮洪災志工。圖／中油提供
花蓮縣光復鄉洪災後至今，各界投入復原工作，中油主動調度油品資源，並依據中央災害應變中心前進協調所的指揮，提前於昨晚啟動緊急救災用油補助方案，確保第一線救災能量不中斷。

中油今天透過新聞稿說明，位於花蓮縣光復鄉直營加油站（馬太鞍站及光復站）及台糖大進站已提前於10月2日晚間6時啟動緊急救災加油系統，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可至上述加油站加油。

中油表示，非使用重機械的志工也可持身分證及行照，前往上述加油站辦理申請登記後即可加油，為緊急救災行動提供最直接的後勤支援。中油將持續調度資源，與救災團隊及志工並肩合作，攜手花蓮鄉親共同重建家園。

