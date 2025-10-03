中油啟動緊急救災用油補助 供花蓮洪災志工加油
花蓮縣光復鄉洪災後至今，各界投入復原工作，中油主動調度油品資源，並依據中央災害應變中心前進協調所的指揮，提前於昨晚啟動緊急救災用油補助方案，確保第一線救災能量不中斷。
中油今天透過新聞稿說明，位於花蓮縣光復鄉直營加油站（馬太鞍站及光復站）及台糖大進站已提前於10月2日晚間6時啟動緊急救災加油系統，各目的事業主管機關動員參與救災的重機械志工可至上述加油站加油。
中油表示，非使用重機械的志工也可持身分證及行照，前往上述加油站辦理申請登記後即可加油，為緊急救災行動提供最直接的後勤支援。中油將持續調度資源，與救災團隊及志工並肩合作，攜手花蓮鄉親共同重建家園。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
