中秋前夕軍方完成花蓮家屋清理工作 支援兵力陸續歸建

快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
救災官兵完成階段性任務，採梯次輪替方式，陸續歸建原單位。圖／第二作戰區提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流經過連日清理，國軍第二作戰區表示，光復鄉市容已逐漸恢復原貌，軍方已經完成民眾家屋清理作業，接下來會將主要重點放在公共區域、道路及先前尚未挺進的「蛋白區」。

陸軍花防部政戰主任梁庭蔚表示，軍方昨日仍投入3313名官兵協助災後復原，第二、三、四、五作戰區及海軍陸戰隊今日採兵力梯次輪替方式，持續投入2413名人力協助花蓮地區災後復原。

軍方表示，各作戰區兵力在完成階段性任務後，將在中秋連假期間陸續歸建原單位，第二作戰區及工兵大型機具仍持續留在當地，協助大同村等較艱困地區的善後工作。

另外為防範災後可能的疫情威脅，化學兵部隊持續執行環境消毒作業；另部分官兵深入巷弄，協助災民搬運大型廢棄物，全力支援地方，力求在中秋節前恢復美麗家園。

救災官兵採梯次輪替方式，持續災後復原。圖／第二作戰區提供
救災官兵完成階段性任務，採梯次輪替方式，陸續歸建原單位。圖／第二作戰區提供
堰塞湖 馬太鞍溪 中秋節 國軍

