送暖花蓮災區 台中僑泰師生「書籤傳愛」義賣、企業捐款助重建

花蓮縣光復鄉洪災受創，台中僑泰高中雙語班師生發起「書籤傳愛，情繫花蓮」活動，製作「雙語祝福書籤」義賣；立穩營造、萊特休閒事業創辦人陳舜智號召朝陽科技大學校友總會、彰明電子及遊獵行腳、遊獵羊灣共捐20萬元，協助災區重建。

僑泰高中校長温順德說，僑泰高中語文中心與雙語班師生發起「書籤傳愛，情繫花蓮」義賣活動，讓語言學習變得更有溫度，也培養學生學以致用、服務社會的精神，發揮人飢己飢、人溺己溺的同理心，正是品德教育「能關懷」的最佳實踐。

此次義賣商品「雙語祝福書籤」，由外籍教師用英文寫下祝福語，再由雙語班學生加工設計，每張書籤都是獨一無二，承載師生溫情。雙語班師生更組成「校園愛心大使」，到各班以英文海報、宣傳影片宣講，點燃全校師生熱情，一同響應公益活動。

義賣活動從昨天延續到今天，校園設立「花蓮英語角落」（English Corner for Hualien），並架起祝福牆，由外師和愛心大使一同駐點義賣，同學們購買祝福書籤後，也可以將祝福寫在海報牆上。温順德今天中午偕同家長會榮譽會長陳耀恭、曾文珠夫婦到場響應。

國二張姓學生說，他和同學利用下課時間，到各班去義賣募款，保健室阿姨看到他們的熱忱，當場就捐出500元支持，他相信只要願意行動，就能把愛傳遞下去，幫助更多的災民。

高三學生賴怡蓁說，這次義賣回響熱烈，連外師和外籍交換生也參與，不同國度的人匯聚在一起，為災區傳遞溫暖與希望，令人感動。

第一次來到台灣的外師Sheridan，對書籤上的「福」字特別感到好奇，現場學生還主動解釋「福」的意涵，讓交流更有意義。

語言中心主任胡雯俐說，語言學習更應賦予「溫暖的使命」。他與外師發起「Bookmarks for Hualien」活動，正是希望學生能發揮所學，透過中英文書籤設計，並藉由英文宣導與募款，凝聚全校愛心，支持花蓮災區重建， 也傳遞師生關懷之情。 在立穩營造、萊特休閒事業創辦人陳舜智（左五）號召下，共捐款20萬元助花蓮災區重建。圖／業者提供 台中僑泰高中雙語班師生發起「書籤傳愛，情繫花蓮」活動，製作「雙語祝福書籤」義賣。圖／僑泰高中提供 台中僑泰高中雙語班師生發起「書籤傳愛，情繫花蓮」活動，製作「雙語祝福書籤」義賣。圖／僑泰高中提供

