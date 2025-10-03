快訊

全台169位社工明天赴花蓮賑災 衛福部：將設服務站關懷居民

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社工司副司長楊雅嵐強調，近來國內重大災害救援及災後復原過程，專業社工不曾缺席。示意圖。本報資料照片
衛福部社工司副司長楊雅嵐強調，近來國內重大災害救援及災後復原過程，專業社工不曾缺席。示意圖。本報資料照片

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部9月24日起，協調花蓮縣政府啟動一戶一社工服務。衛福部社工司指出，隨災害搶救時間延長，災民情緒、心理都需要社工支持，為充實社工量能，補足在地社工，持久提供服務，各地公、私部門社工人員，均關注並期待參與協助，衛福部已與社工師公會全聯會，號召社工前進災區。

衛福部社工司副司長楊雅嵐指出，社工師全聯會號召各地方社工師公會、非營利組織等各地社工，前進花蓮光復鄉，自9月30日開始上網徵求，至10月3日已累計169人次報名，將於明天起前往災區支援，與在地各部門社工合作，連結資源，成立具可近性服務站，並進行家戶訪視，提供災民關懷支持、情緒撫慰、福利諮詢等服務。

衛福部指出，一戶一社工服務機制，提供罹難者、失聯者家屬、重傷者、收容所災民慰問訪視及悲傷輔導，並針對脆弱家庭、長照服務使用者及經濟弱勢受災家戶加強關懷訪視與提供福利資源轉介服務，至114年10月2日止，已有台北市、台南市、宜蘭縣、台東縣等地方政府社工進駐災民收容所，給予當地社工大力支援。

楊雅嵐強調，近來國內重大災害救援及災後復原過程，專業社工不曾缺席，衛福部石崇良部長感謝9月23日以來已投入災區支援的各地社工人員與民間社福團體，共同發揮專業與貢獻所長，給予災民溫暖與支持，期透過及時社工人力支援，使在地社工得以喘息，並協助災民獲取福利資源、回歸正常生活，衛福部將與全國社工同心協力，陪伴花蓮早日恢復安定與美好。

