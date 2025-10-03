快訊

藍委批花蓮災情重建及協調缺乏信任 卓榮泰：會派政委主責跨部會協調

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，災民後續也面臨生計、安置問題。國民黨立委洪孟楷今質詢問，未來花蓮光復鄉重建及協調會由誰來主責，這次救災中，社會缺乏信任是很大問題。行政院卓榮泰說，內政部長及農業部長都很稱職，但未來若需要跨部會協調多，當然會派一位政委去做。

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」並備詢。洪孟楷針對花蓮災情質詢，並問災民該何去何從，卓榮泰說，為了做有效改善，現在至少有89戶要遷村。內政部長劉世芳說，國土署復原重建計畫並沒有排斥遷村，但大部分人希望「離村不離鄉」，因此還會有配套措施。

洪孟楷接著問，未來花蓮光復鄉會由誰來主責，這次救災中，社會不信任也是很大的問題，你我心知肚明，過去一年多執政黨發起大罷免，至今撕裂台灣很嚴重，缺乏信任是事實，若未來還是內政部長或農業部長當窗口，中央地方可以有良好溝通？

卓榮泰答詢，現在是透過中央災害應變中心主責，至於遷村及協調計畫部分，兩位部長都很專業、也很稱職，未來如果需要跨部會協調多，當然會派一位政委去做跨部會協調，「需要時當然會這麼做。」

洪孟楷追問，卓在日前施政報告時說，希望行政立法兩院一起努力，將邀請立法院長韓國瑜共同攜手合作，是否有具體作法？卓榮泰說，在請立院加速審議重大法案跟預算之前，當然希望程序能夠完成，為了程序更順暢，不排除積極跟韓院長做更多溝通，希望在彼此有共識情況底下，這都是可以積極馬上做的工作。

行政院長卓榮泰（左）率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢，內政部長劉世芳（右）備詢。記者邱德祥／攝影
堰塞湖 馬太鞍溪 洪孟楷 卓榮泰 花蓮 行政院 內政部 韓國瑜

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型...

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

花蓮光復鄉馬太鞍溪堤防遭洪流沖毀2800公尺，水利署調度人員、機具24小時搶修，明天午前可以完成第一階段3公尺高的土堤，...

騎鐵馬赴光復災區！78歲彰化老兵找不到老戰友 化身「鏟子超人」助清汙

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，大批「鏟子超人」湧入協助救災，彰化市78歲老翁楊聰敏為了尋找住災區同是陸軍特種部隊退役的...

中秋前夕軍方完成花蓮家屋清理工作 支援兵力陸續歸建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流經過連日清理，國軍第二作戰區表示，光復鄉市容已逐漸恢復原貌，軍方已經完成民眾家屋清理作業，接下來會...

送暖花蓮災區 台中僑泰師生「書籤傳愛」義賣、企業捐款助重建

花蓮縣光復鄉洪災受創，台中僑泰高中雙語班師生發起「書籤傳愛，情繫花蓮」活動，製作「雙語祝福書籤」義賣；立穩營造、萊特休閒...

全台169位社工明天赴花蓮賑災 衛福部：將設服務站關懷居民

花花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部9月24日起，協調花蓮縣政府啟動一戶一社工服務。衛福部社工司指出，隨災害搶救時間延長，災民情緒、心理都需要社工支持，為充實社工量能...

