藍委批花蓮災情重建及協調缺乏信任 卓榮泰：會派政委主責跨部會協調

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，災民後續也面臨生計、安置問題。國民黨立委洪孟楷今質詢問，未來花蓮光復鄉重建及協調會由誰來主責，這次救災中，社會缺乏信任是很大問題。行政院長卓榮泰說，內政部長及農業部長都很稱職，但未來若需要跨部會協調多，當然會派一位政委去做。

行政院長卓榮泰今率內閣團隊赴立院報告「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」並備詢。洪孟楷針對花蓮災情質詢，並問災民該何去何從，卓榮泰說，為了做有效改善，現在至少有89戶要遷村。內政部長劉世芳說，國土署復原重建計畫並沒有排斥遷村，但大部分人希望「離村不離鄉」，因此還會有配套措施。

洪孟楷接著問，未來花蓮光復鄉會由誰來主責，這次救災中，社會不信任也是很大的問題，你我心知肚明，過去一年多執政黨發起大罷免，至今撕裂台灣很嚴重，缺乏信任是事實，若未來還是內政部長或農業部長當窗口，中央地方可以有良好溝通？

卓榮泰答詢，現在是透過中央災害應變中心主責，至於遷村及協調計畫部分，兩位部長都很專業、也很稱職，未來如果需要跨部會協調多，當然會派一位政委去做跨部會協調，「需要時當然會這麼做。」

洪孟楷追問，卓在日前施政報告時說，希望行政立法兩院一起努力，將邀請立法院長韓國瑜共同攜手合作，是否有具體作法？卓榮泰說，在請立院加速審議重大法案跟預算之前，當然希望程序能夠完成，為了程序更順暢，不排除積極跟韓院長做更多溝通，希望在彼此有共識情況底下，這都是可以積極馬上做的工作。 行政院長卓榮泰（左）率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢，內政部長劉世芳（右）備詢。記者邱德祥／攝影

