台糖光復糖廠供水花蓮災區 開放志工全天盥洗

中央社／ 台北3日電

花蓮光復鄉災民清理家園需大量用水，台糖光復糖廠作為後勤支援基地，每日提供700噸井水與山泉水，水車可進入廠內，透過6座消防管線引水；光復糖廠並設置獨立衛浴空間，供各地志工24小時使用。

花蓮光復鄉洪災後，台糖光復糖廠整廠26公頃各房廳舍即陸續交由各級救災單位借用，台糖也從單純的物資捐贈、硬體設施提供，逐漸變為後勤服務；隨著全台「鏟子超人」陸續開挖、國軍也進駐協助清運，土方數量大增，台糖提供堆置土方地段已由原先的光復鄉新庄段0.63公頃，擴大到大農農場61、62耕區的9.9公頃。

儘管民宅土方陸續被清理，但部分房內下水系統、電路插座、自來水管線恐已被泥流灌入，導致居住困難。台糖表示，樂以配合安置災民，並研議兩平地造林地約2.5公頃供救災指揮中心安置參考。

目前光復天天豔陽，災區需要大量水源刷洗，台糖自9月30日起每日提供700噸的井水、山泉水，台糖說明，只要是水車進入廠區，6座消防箱水管都能自由停車引水，不必申請。

台糖並提供3處獨立衛浴空間，鏟子超人只要登記排隊，24小時熱水無償盥洗使用；光復糖廠日式木屋旅館的接待大廳，也無償提供毛巾、冷氣、瓶裝水等供有需要的人使用。

台糖表示，每人每日平均用水約25公升，雖然目前水源充足，台糖仍盼大家節約用水。

另一方面，光復鄉的台灣中油2座加油站已於日前清理完畢，台糖籲請民眾不必集中到台糖大進加油站加油，因該加油站過去每日發油約9.2公秉，現在日均發油量達30公秉，甚至曾一日創下43公秉的最高紀錄，台糖部分加油站員工也是災戶，需自救清理，台糖得另調派花蓮其他加油站員工支援。

台糖董事長吳明昌兩度到光復視察，並指示救災為先，並對加班員工發送紅包鼓勵，也宣達台糖災戶員工可循公司福利系申請必要援助與資金借貸。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 鏟子超人

