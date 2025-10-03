「一起成為彼此的光」國軍花蓮災後復原兵力輪替 力求中秋節前恢復家園
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區防務的國軍第2作戰區今天表示，第2、3、5作戰區及海軍陸戰隊今天持續花蓮災後復原，並採兵力梯次輪替方式，以高效率執行救災工作，力求在中秋節前恢復美麗家園。
軍事新聞通訊社今天也發布一支影片，主題為「在泥濘中，我們看見希望，一起成為彼此的光。」，畫面擷取國軍在花蓮地區救災的身影，以及完成任務的國軍官兵在光復車站月台列隊準備搭車時，沿途民眾自發鼓掌、碰拳、擊掌致意感謝的片段。
第2作戰區表示，國軍採兵力梯次輪替方式，以高效率執行救災工作，展現國軍不畏艱難、堅守崗位的精神；經連日清理，花蓮縣光復鄉市容已逐漸恢復原貌，然為防範災後可能的疫情威脅，化學兵部隊持續執行環境消毒作業，另部分官兵深入巷弄，協助災民搬運大型廢棄物，全力支援地方加速恢復家園，攜手民眾加速重建腳步，力求在中秋節前恢復美麗家園。
