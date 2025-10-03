快訊

台積電沒有極限？盤後鉅額交易喜見「1,500」

北士科卡關…輝達對台政治口水戰非常失望 2原因絕不接受先建後移方案

插手中華電信升遷？ 陳玉珍反嗆工會幹部濫權「不聽話就打壓」

「一起成為彼此的光」國軍花蓮災後復原兵力輪替 力求中秋節前恢復家園

中央社／ 台北3日電
國軍官兵協助花蓮縣光復鄉民宅廢棄物清運。國軍第2作戰區提供／中央社
國軍官兵協助花蓮縣光復鄉民宅廢棄物清運。國軍第2作戰區提供／中央社

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區防務的國軍第2作戰區今天表示，第2、3、5作戰區及海軍陸戰隊今天持續花蓮災後復原，並採兵力梯次輪替方式，以高效率執行救災工作，力求在中秋節前恢復美麗家園。

軍事新聞通訊社今天也發布一支影片，主題為「在泥濘中，我們看見希望，一起成為彼此的光。」，畫面擷取國軍在花蓮地區救災的身影，以及完成任務的國軍官兵在光復車站月台列隊準備搭車時，沿途民眾自發鼓掌、碰拳、擊掌致意感謝的片段。

第2作戰區表示，國軍採兵力梯次輪替方式，以高效率執行救災工作，展現國軍不畏艱難、堅守崗位的精神；經連日清理，花蓮縣光復鄉市容已逐漸恢復原貌，然為防範災後可能的疫情威脅，化學兵部隊持續執行環境消毒作業，另部分官兵深入巷弄，協助災民搬運大型廢棄物，全力支援地方加速恢復家園，攜手民眾加速重建腳步，力求在中秋節前恢復美麗家園。

堰塞湖 馬太鞍溪 國軍 光復鄉 花蓮 中秋節

延伸閱讀

攜手高輝營造 日勝生旗下日鼎水務共同馳援花蓮光復清淤作業

中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

花蓮重大災害專款專戶 指定用於「光復洪災」累積逾1.4億元

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

相關新聞

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型...

花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

花蓮光復鄉馬太鞍溪堤防遭洪流沖毀2800公尺，水利署調度人員、機具24小時搶修，明天午前可以完成第一階段3公尺高的土堤，...

騎鐵馬赴光復災區！78歲彰化老兵找不到老戰友 化身「鏟子超人」助清汙

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，大批「鏟子超人」湧入協助救災，彰化市78歲老翁楊聰敏為了尋找住災區同是陸軍特種部隊退役的...

中秋前夕軍方完成花蓮家屋清理工作 支援兵力陸續歸建

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流經過連日清理，國軍第二作戰區表示，光復鄉市容已逐漸恢復原貌，軍方已經完成民眾家屋清理作業，接下來會...

送暖花蓮災區 台中僑泰師生「書籤傳愛」義賣、企業捐款助重建

花蓮縣光復鄉洪災受創，台中僑泰高中雙語班師生發起「書籤傳愛，情繫花蓮」活動，製作「雙語祝福書籤」義賣；立穩營造、萊特休閒...

全台169位社工明天赴花蓮賑災 衛福部：將設服務站關懷居民

花花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，衛福部9月24日起，協調花蓮縣政府啟動一戶一社工服務。衛福部社工司指出，隨災害搶救時間延長，災民情緒、心理都需要社工支持，為充實社工量能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。