花蓮災民清理家園 台水：33處臨時供水站巡迴補水

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，民眾清理家園用水需求大。台水今天表示，維持33處臨時供水站巡迴補水，並依實際需求機動調整；針對「已不具居住條件」房舍，台水後續將配合中央與縣政府安置計畫辦理供水事宜。

台水發布新聞稿表示，今天前往花蓮光復鄉馬太鞍教會、光復國小、大同村及大平村等地區，並隨著佛祖街清淤進度進行逐戶確認，除被認定「已不具居住條件」89戶外，皆已穩壓供水。

台水指出，為強化當地供水穩定性，已持續進行應急改善供水，並加速辦理大馬配水池鑿井工程，已達預定鑿井深度，預計於明天完工，每日可增加400立方公尺供水量，有助區域水壓再提升。

此外，台水持續增派人力日以繼夜辦理檢修漏，已修復超過200餘處漏水管線，其中用戶內線占8成以上，民眾如發現水表毀損或水管漏水，可立即撥打1910客服專線，或透過鳳林營運所及光復鄉民代Line群組通報，台水將協助處理。

因災後民眾清理家園用水需求仍大，台水維持33處臨時供水站持續服務巡迴補水，並監控水壓變化，依實際用水需求機動調整。

台水表示，隨時配合清淤進度、民眾及各單位需求辦理管線查修或放置臨時供水站，以滿足民眾用水需求；至於「已不具居住條件」房舍，後續將配合中央與縣政府安置計畫辦理供水事宜。

台水提醒，部分用戶家園受損水電修復後，用水初期若水質有異常情形，請通知台水公司協助處理。

