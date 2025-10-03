攜手高輝營造 日勝生旗下日鼎水務共同馳援花蓮光復清淤作業
日勝生（2547）子公司日鼎水務，鑑於花蓮光復鄉嚴重淹水與側溝淤塞，因具備水資源工程專業，已率先啟動機具調度、人力與技術，與下水道系統專業廠商高輝營造合作，共同馳援花蓮光復鄉進行清淤、清溝作業，後續也將配合政府調度，共同投入加速救災行列。
日鼎水務在桃園建設公共下水道回收系統超過10年，日勝生表示，憑藉日鼎水務在水資源處理與環境工程領域的專業能力，已全面啟動內部技術小組，進行當地災情需求與機具調度評估。針對道路側溝淤塞、雨水下水道口阻塞等關鍵瓶頸，依照專業擬定清淤優先順序，再結合廠商高輝營造的機具支援，確保調度運用符合救災時效性與風險控管，並落實法令規範與安全標準。
目前日鼎水務已調度多台專業清溝車，持續進入花蓮光復鄉災區，後續也將配合內政部下水道工程分署與桃園市政府的指揮調度，與地方政府、中央單位協同作業，確保機動性與效率。
日勝生指出，在實地作業中，清溝車將配合「開蓋-抽吸-沖洗-泥土運出」流程，優先處理道路側溝、雨水下水道口附近淤塞區域，以及穿越災戶區域的排水通道。
日勝生表示，日鼎水務在桃園建設全國最大地下水回收系統，特別注重風險控管與品質保障，包括人員安全 (所有現場人員皆須接受安全教育、裝備檢查、現場勘查與風險評估)、環境防護 (汙泥、殘泥及洗淨廢水的處理方式嚴格遵守環保規範，避免二次汙染)、作業時間控管 (因深入市區與居民區段作業，盡量避免影響交通)。
花蓮縣政府至10月2日已陸續出動環保局、鄉縣政府與中央單位出動清溝車共17台進駐花蓮災區作業，累計清溝近5公里長度，道路側溝淤塞仍為主要瓶頸。
日勝生與日鼎水務秉持「地方有難、企業有責」理念，運用專業技術做為救災後盾，希望日鼎水務與合作夥伴高輝營造所投入之機具，能配合政府補強部分人力、機力與技術需求。日勝生期待在中央、地方與民間的三方協作下，能更快速穩健地完成災區復原任務，讓當地居民早日重返正常生活。
