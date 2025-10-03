快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

攜手高輝營造 日勝生旗下日鼎水務共同馳援花蓮光復清淤作業

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
日勝生集團旗下日鼎水務攜手高輝營造馳援花蓮光復清淤作業。日勝生提供
日勝生集團旗下日鼎水務攜手高輝營造馳援花蓮光復清淤作業。日勝生提供

日勝生（2547）子公司日鼎水務，鑑於花蓮光復鄉嚴重淹水與側溝淤塞，因具備水資源工程專業，已率先啟動機具調度、人力與技術，與下水道系統專業廠商高輝營造合作，共同馳援花蓮光復鄉進行清淤、清溝作業，後續也將配合政府調度，共同投入加速救災行列。

日鼎水務在桃園建設公共下水道回收系統超過10年，日勝生表示，憑藉日鼎水務在水資源處理與環境工程領域的專業能力，已全面啟動內部技術小組，進行當地災情需求與機具調度評估。針對道路側溝淤塞、雨水下水道口阻塞等關鍵瓶頸，依照專業擬定清淤優先順序，再結合廠商高輝營造的機具支援，確保調度運用符合救災時效性與風險控管，並落實法令規範與安全標準。

目前日鼎水務已調度多台專業清溝車，持續進入花蓮光復鄉災區，後續也將配合內政部下水道工程分署與桃園市政府的指揮調度，與地方政府、中央單位協同作業，確保機動性與效率。

日勝生指出，在實地作業中，清溝車將配合「開蓋-抽吸-沖洗-泥土運出」流程，優先處理道路側溝、雨水下水道口附近淤塞區域，以及穿越災戶區域的排水通道。

日勝生表示，日鼎水務在桃園建設全國最大地下水回收系統，特別注重風險控管與品質保障，包括人員安全 (所有現場人員皆須接受安全教育、裝備檢查、現場勘查與風險評估)、環境防護 (汙泥、殘泥及洗淨廢水的處理方式嚴格遵守環保規範，避免二次汙染)、作業時間控管 (因深入市區與居民區段作業，盡量避免影響交通)。

花蓮縣政府至10月2日已陸續出動環保局、鄉縣政府與中央單位出動清溝車共17台進駐花蓮災區作業，累計清溝近5公里長度，道路側溝淤塞仍為主要瓶頸。

日勝生與日鼎水務秉持「地方有難、企業有責」理念，運用專業技術做為救災後盾，希望日鼎水務與合作夥伴高輝營造所投入之機具，能配合政府補強部分人力、機力與技術需求。日勝生期待在中央、地方與民間的三方協作下，能更快速穩健地完成災區復原任務，讓當地居民早日重返正常生活。

日勝生集團旗下日鼎水務攜手高輝營造馳援花蓮光復清淤作業。日勝生提供
日勝生集團旗下日鼎水務攜手高輝營造馳援花蓮光復清淤作業。日勝生提供

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉

延伸閱讀

花蓮重大災害專款專戶 指定用於「光復洪災」累積逾1.4億元

騎鐵馬赴光復災區！78歲彰化老兵找不到老戰友 化身「鏟子超人」助清汙

高雄某麵館起火店裡沒人 原來老闆赴花蓮當「鏟子超人」

190金雲挺進花蓮當鏟子超人！人比屋簷還高差點脫水

相關新聞

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型...

「一起成為彼此的光」國軍花蓮災後復原兵力輪替 力求中秋節前恢復家園

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區防務的國軍第2作戰區今天表示，第2、3、5作戰區及海軍陸戰隊今天持續花蓮災後復原...

攜手高輝營造 日勝生旗下日鼎水務共同馳援花蓮光復清淤作業

日勝生（2547）子公司日鼎水務，鑑於花蓮光復鄉嚴重淹水與側溝淤塞，因具備水資源工程專業，已率先啟動機具調度、人力與技術...

「鏟子超人」台中隊助花蓮災區復原！12輛灑水車、清溝車、消毒車上陣

花蓮光復鄉災後，湧入大批「鏟子超人」救災，台中市環保局已出動3波大型機具、人力馳援，並整合民間「鑫友力工程」團隊合組「鏟...

花蓮重大災害專款專戶 指定用於「光復洪災」累積逾1.4億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，花蓮縣政府設有重大災害捐款專戶，指定用於堰塞湖災害，截至2日，已累積新台幣1億4...

花蓮洪災釀死傷 堰塞湖形成後會預防性遷村？卓榮泰：不排除任何可能

花蓮洪災釀死傷，內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高，他建議應討論遷村及建立準確的預警機制。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。