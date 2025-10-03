「鏟子超人」台中隊助花蓮災區復原 12輛灑水車、清溝車和消毒車上陣

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中民間「鑫友力工程」團隊加入「鏟子超人」台中隊陣容，動用大型機具，協助花蓮災區復原。圖／台中市環保局提供
台中民間「鑫友力工程」團隊加入「鏟子超人」台中隊陣容，動用大型機具，協助花蓮災區復原。圖／台中市環保局提供

花蓮光復鄉災後，湧入大批「鏟子超人」救災，台中市環保局已出動3波大型機具、人力馳援，並整合民間「鑫友力工程」團隊合組「鏟子超人」台中隊，共出動12輛的灑水車、清溝車、消毒車等大型機具，協助災區環境復原。

台中市環保局說，環保局迅速出動支援，9月25日接獲支援任務，26日迅速出動支援，由大肚區清潔隊大隊長何國仲率領共6人、2輛大型掃街車，連3天救災，完成中山路一段、中興路、糖廠街、光復糖廠及土方暫置區等重要區域。

環保局說，第2波由清水區大隊長邱雅琳10月1日帶隊，並加大強度整合民間「鑫友力工程」團隊，出動灑水車、清溝車、消毒車等10輛大型機具，協助環境復原；第3波今天出發。

環保局長陳宏益說，他對「鑫友力工程」團隊在疫情期間協助消毒的貢獻，印象深刻，此次台中市議員朱元宏特別又聯繫上在花蓮主動投入灑水車及霧砲車的民間友人，因應災區需求之機具與人力納入「台中隊」支援行列，進駐災區持續協助環境復原。

陳宏益指出，第一波救災人員順利返抵台中，環保局特別給予災防獎勵假，慰勉其在高溫與泥濘中的辛勞付出，並肯定接續各梯次持續奮戰的救災人員，感謝他們以行動展現台中人的韌性與溫暖。

陳宏益說明，環保局將持續整合政府與民間能量，協助災區居民早日恢復正常生活。另為維護清潔隊員勞動權益，依工會團體協約內容，參與外縣市救災同仁達五個工作天以上者，將依規於支援任務結束後另給予災防獎勵假，以表揚同仁的貢獻並保障其權益。

台中民間「鑫友力工程」團隊加入「鏟子超人」台中隊陣容，動用大型機具，協助花蓮災區復原。圖／台中市環保局提供
台中民間「鑫友力工程」團隊加入「鏟子超人」台中隊陣容，動用大型機具，協助花蓮災區復原。圖／台中市環保局提供
台中民間「鑫友力工程」團隊加入「鏟子超人」台中隊陣容，動用大型機具，協助花蓮災區復原。圖／台中市環保局提供
台中民間「鑫友力工程」團隊加入「鏟子超人」台中隊陣容，動用大型機具，協助花蓮災區復原。圖／台中市環保局提供

