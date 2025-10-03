前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型機具進駐清除。本報資料照、記者洪子凱／攝影 花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型機具進駐清除，民眾也盼縣府可以加派人力清通水溝，家中內部才能沖水刷地，讓生活盡快回到正軌。

上月23日受颱風樺加沙外圍環流風雨影響，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，不少居民家中都被淹沒，家具、車輛通通損壞，街上更是一片狼籍，事發至今已過11天，中央協調所總協調官季連成表示，中午前將家戶清淤完成，街下來重心將擺在道路清淤、垃圾清理及學校復原，力拚中秋節前清淤完成。

記者實際觀察復原狀況，截至下午民宅店面幾乎已清淤完成，與幾天前街道模樣相比，幾乎已恢復近8成，但是道路上還是有一些清出淤泥，在等待大型機具將其清除，也有民眾家中清理完但因外頭水溝還是有大量泥沙堵住，盼縣府及中央能盡快協助。

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型機具進駐清除。本報資料照、記者洪子凱／攝影

