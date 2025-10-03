快訊

留言性騷李多慧！網友身分遭起底「疑為中油員工」 公司發聲了

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮洪災釀死傷 堰塞湖形成後會預防性遷村？卓榮泰：不排除任何可能

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢，經濟部長龔明鑫（左）備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（右）率領閣員赴立法院，就「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」進行報告與備詢，經濟部長龔明鑫（左）備詢。記者邱德祥／攝影

花蓮洪災釀死傷，內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高，他建議應討論遷村及建立準確的預警機制。國民黨立委黃健豪今天質詢時問，堰塞湖形成後的預防性工作是否包含遷村，行政院長卓榮泰表示，如果真有需要，不排除任何的可能性。

立法院今邀請行政院長卓榮泰報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備詢。

黃健豪關心花蓮堰塞湖溢流釀災，他表示，後續考量到緊急狀況等，這才是國土安全，特別預算是否處理？卓榮泰說，馬太鞍溪堰塞湖從深的堰塞湖變成淺碟的堰塞湖，帶來的衝擊、條件不一樣。要持續加強監測水位的變化，對於堰塞湖泥沙堆積的情況，也會加以監測，各地還有其他堰塞湖，要做全面盤整，用這次的經驗告訴大家未來在堰塞湖形成後如何因應，做預防性工作。

黃健豪追問，預防性的工作包含遷村？卓揆說，如果真有需要，不排除任何的可能性，這會減少很多人命、財產的損失。

黃健豪也問，5500億中有1132億是針對國防韌性，送出立法院到執行最快可能是10月底，從10月底到明年度預算開始，大概剩兩個月的時間，而明年度國防預算也增加，且占20%左右，為何要把強化韌性放在特別預算？

國防部長顧立雄說，必要性無疑義，至於急迫的部分，這次分兩大塊，一塊是強化國土防衛能量，一塊是提升資通作業環境及設備，若用年度預算來看，都只能維持基本，用作業維持費的話，年度的作業維持大部分都在做「裝備妥善」，因應陸續籌獲大量新式武器、一年期義務役還有後備戰力提升，必須快速將這些彈庫、訓場，用特別預算、兩年的時間，快速整建完成。

黃健豪接著關心美方提出晶片製造五五分的問題。經濟部長龔明鑫說，原則一定是「立足台灣，才有佈局全球」，最先進的技術一定是留在台灣開始發展，在台積電現在1635億投資這部分，可能會蓋六座廠；未來在中科，已確定會蓋四座廠，那是因為中科的腹地不夠大，否則可能還會再蓋，以量來講，以最先進來講，一定是留在台灣，絕對不會有掏空台灣的問題。

此外，黃健豪也詢問關稅談判，龔明鑫表示，談判的時間無法確定，但幫助企業的部分如「以緩濟急」已開始，包括金融支持、升級轉型、多元市場等，收案已收到1千多件，但以緩濟急資源有限，希望預算趕快通過，可以擴大協助廠商。

堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 卓榮泰 黃健豪

延伸閱讀

特別預算被砍會再補回？ 卓榮泰：不會不珍惜國家資源

美聯邦政府關門 恐卡台美關稅談判？卓榮泰：美問題不會持續太久

APEC月底登場 卓榮泰：領袖代表人選已定

莊瑞雄爭取台東納公地放領 卓榮泰：全面盤點檢討相關土地

相關新聞

前後對照圖曝光！花蓮洪災第11天 光復街道「力拚清淤泥」復原近8成

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將淤泥剷出，實際觀察道路狀況幾乎已恢復8成，僅剩少部分路段淤泥還在等待大型...

「一起成為彼此的光」國軍花蓮災後復原兵力輪替 力求中秋節前恢復家園

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，負責東部地區防務的國軍第2作戰區今天表示，第2、3、5作戰區及海軍陸戰隊今天持續花蓮災後復原...

攜手高輝營造 日勝生旗下日鼎水務共同馳援花蓮光復清淤作業

日勝生（2547）子公司日鼎水務，鑑於花蓮光復鄉嚴重淹水與側溝淤塞，因具備水資源工程專業，已率先啟動機具調度、人力與技術...

「鏟子超人」台中隊助花蓮災區復原！12輛灑水車、清溝車、消毒車上陣

花蓮光復鄉災後，湧入大批「鏟子超人」救災，台中市環保局已出動3波大型機具、人力馳援，並整合民間「鑫友力工程」團隊合組「鏟...

花蓮重大災害專款專戶 指定用於「光復洪災」累積逾1.4億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，花蓮縣政府設有重大災害捐款專戶，指定用於堰塞湖災害，截至2日，已累積新台幣1億4...

花蓮洪災釀死傷 堰塞湖形成後會預防性遷村？卓榮泰：不排除任何可能

花蓮洪災釀死傷，內政部前部長李鴻源今天示警，馬太鞍溪形成第二次堰塞湖可能性高，他建議應討論遷村及建立準確的預警機制。國民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。