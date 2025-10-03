花蓮重大災害專款專戶 指定用於「光復洪災」累積逾1.4億元

花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，光復鄉災情嚴重，花蓮縣政府設有重大災害捐款專戶，指定用於堰塞湖災害，截至2日，已累積新台幣1億4700萬餘元。

根據0923馬太鞍溪堰塞湖洪災捐款資訊，今天最新資料累積金額達1億4700萬餘元，每天募款明細公告於花蓮縣府官網「馬太鞍溪堰塞湖資訊專區」。

花蓮縣府開立賑災專戶「花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶」。捐款銀行：台灣銀行花蓮分行（0040185），帳號：018-038-098-191，備註欄請註明：「馬太鞍溪堰塞湖潰堤災害捐贈」。

商品推薦