永豐金控捐款1000萬元 啟動光復鄉「教育扶助計劃」

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
永豐金總部大樓。聯合報系資料照
花蓮光復鄉近日遭受嚴重颱風災，許多家庭面臨巨大的變故。永豐金控（2890）秉持知識翻轉未來的信念，3日宣布啟動「花蓮光復鄉教育扶助計畫」，由子公司永豐銀行及永豐金證券聯袂捐款共新台幣1,000萬元，協助受災最嚴重的光復國中及光復商工，提供全新電腦、學習設備、大型校車及公務車等資源，並攜手公益團體，幫助孩子們重返校園，陪伴家庭走過艱難時刻。

光復鄉的光復國中及光復商工在風災中受損嚴重，尤其是電腦等資訊設備，以及接送學生的校車和公務車皆已損毀無法使用。為了讓孩子們能盡速恢復學習，永豐金控將捐贈全新電腦、學習設備、校車及公務車，協助學校盡速恢復正常教學。「我們深信『災害無情，善意有情』，教育是改變命運的重要力量，希望透過這份心意，守護孩子們的學習路途，讓教育不因災害而中斷。」

永豐金控表示，「教育是改變命運的力量，面對災後挑戰，我們希望成為孩子們堅強的後盾，讓知識成為照亮未來的光。」秉持「Together, a better life」的願景文化，永豐金控未來將持續關注當地遭逢困難的學子需求，號召社會各界共同投入，讓愛與希望在災後重生。

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 捐款

