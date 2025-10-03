永豐金控捐款1000萬元 啟動光復鄉「教育扶助計劃」
花蓮光復鄉近日遭受嚴重颱風災，許多家庭面臨巨大的變故。永豐金控（2890）秉持知識翻轉未來的信念，3日宣布啟動「花蓮光復鄉教育扶助計畫」，由子公司永豐銀行及永豐金證券聯袂捐款共新台幣1,000萬元，協助受災最嚴重的光復國中及光復商工，提供全新電腦、學習設備、大型校車及公務車等資源，並攜手公益團體，幫助孩子們重返校園，陪伴家庭走過艱難時刻。
光復鄉的光復國中及光復商工在風災中受損嚴重，尤其是電腦等資訊設備，以及接送學生的校車和公務車皆已損毀無法使用。為了讓孩子們能盡速恢復學習，永豐金控將捐贈全新電腦、學習設備、校車及公務車，協助學校盡速恢復正常教學。「我們深信『災害無情，善意有情』，教育是改變命運的重要力量，希望透過這份心意，守護孩子們的學習路途，讓教育不因災害而中斷。」
永豐金控表示，「教育是改變命運的力量，面對災後挑戰，我們希望成為孩子們堅強的後盾，讓知識成為照亮未來的光。」秉持「Together, a better life」的願景文化，永豐金控未來將持續關注當地遭逢困難的學子需求，號召社會各界共同投入，讓愛與希望在災後重生。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言