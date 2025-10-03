花蓮馬太鞍溪土堤搶修明完成 季連成稱這前提「保證不會」流入市區

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復鄉馬太鞍溪堤防遭洪流沖毀2800公尺，水利署調度人員、機具24小時搶修，明天午前可以完成第一階段3公尺高的土堤，達到一定保護功能，中央前進協調所總協調官季連成說，屆時除非是大雨，一般正常水流量不會再進入光復市區，「保證不會」

水利署長林元鵬今天說明，馬太鞍溪堤防復原進度良好，昨天一天就完成超過700公尺的臨時堤防建置，執行進度達到8成以上。臨時堤防包含前方混凝土塊、中間太空包及後方土堤三道防線，第一階段的土堤是3公尺高，明天可以完成，後續會進行修坡及整建工程。

林元鵬說，經濟部長龔明鑫昨天視察，要求加強土堤的防水，已規畫運用鋼網及噴混凝土加強防水；第一階段完成後，下周六、11日前完成第二階段土堤加高到5公尺，達到一定保護標準。

中央前進協調所總指揮官季連成表示，近日輕度颱風從呂宋島經過，這兩天天氣還不錯，就算有小雨，對災區救援工作不會受到影響，後面10月8日左右有熱帶擾動，持續關注。鞏固堤防工作明天上午就會完成基本保護，一般、正常的水流量不會再進入到光復市區，「保證不會」。

林元鵬說，馬太鞍溪上游山區還有超過上億噸泥沙，第一道緊急堤防完成後會馬上展開疏浚，到明年底要分階段清出600萬噸土方，主要是針對河道中央的深水槽，由重機具挖出流路來進行清淤工作，這是長期性的問題，河道必須建立深水槽，維持一定的保護能力。

花蓮光復馬太鞍溪右岸堤防被洪水沖破逾2公里，水利署調度人員機具加緊搶修，明天午前完成第一階段土堤。圖／水利署提供
花蓮光復馬太鞍溪右岸堤防被洪水沖破逾2公里，水利署調度人員機具加緊搶修，明天午前完成第一階段土堤。圖／水利署提供

