騎鐵馬赴光復災區！78歲彰化老兵找不到老戰友 化身「鏟子超人」助清汙

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
78歲的彰化老翁獨自騎著腳踏車抵花蓮光復鄉災區協助救災，他的身影在網路曝光，感動不少網友。圖／民眾提供
78歲的彰化老翁獨自騎著腳踏車抵花蓮光復鄉災區協助救災，他的身影在網路曝光，感動不少網友。圖／民眾提供

花蓮縣光復鄉因堰塞湖溢流遭重創，大批「鏟子超人」湧入協助救災，彰化市78歲老翁楊聰敏為了尋找住災區同是陸軍特種部隊退役的同袍，騎了2天鐵馬，換搭火車抵達光復鄉，雖然遍尋不著，見災區慘狀十分難過，即留下來協助鏟除汙泥，他的身影在網路曝光，感動許多人。

楊聰敏說，他9月23日從電視新聞看到花蓮災區慘狀，十分擔心住在光復的軍中79歲陳姓同袍安危，9月26日早上騎鐵馬出發，當晚就抵達新北市新店過夜，隔天出發騎到宜蘭縣，28日轉搭火車到花蓮災區，發現火車及火車站都是「鏟子超人」，讓他感動不已。

楊聰敏說，為了找到同袍，他騎著鐵馬四處尋找，連續29、 30日兩個晚上睡在光復糖廠，卻一直找不到人，附近的人也都不知道他要找到的人，在找人時，他看到災區慘狀非常難過，也十分不捨，就決定留下來，幫忙清理街道。他的身影被志工拍攝影片並分享至Threads上，感動許多人。

他說，災區志工們對他非常友善、熱情，不僅安排他住糖廠，還有人要給他草蓆，也有人要給他烤雞吃，他都跟著大家用鏟子剷汙泥，儘管滿身大汗，但沒有人喊苦、喊累，好多年輕人都自告奮勇、主動參與，讓他感動不已，。

楊聰敏說，幫忙了兩天，由於年紀大了，體力不濟，10月1日搭公路客運轉車回到彰化。楊聰敏今天受訪時，仍惦記著這位原住民陳姓同袍，希望他平安無事。

78歲的彰化老翁獨自騎著腳踏車抵花蓮光復鄉災區協助救災，感動不少網友。圖／擷自threads
78歲的彰化老翁獨自騎著腳踏車抵花蓮光復鄉災區協助救災，感動不少網友。圖／擷自threads

