快訊

西門町少女遭「踹頭撞牆」見血倒地影片曝 5霸凌國中生急關帳號

不幸中的大幸！苗栗隨機殺人案3傷者生命徵象穩定 林男今已拔管

64KG胖狗被車輾過「竟一點傷也沒有」 檢查結果獸醫師傻眼

馬太鞍溪溢流重創花蓮 國稅局主動降稅挺災區商家

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國稅局提醒，除了受災區外，花蓮縣其他地區如果也有營業人因災情無法營業，也能自行申請減免。聯合報系資料照
國稅局提醒，除了受災區外，花蓮縣其他地區如果也有營業人因災情無法營業，也能自行申請減免。聯合報系資料照

財政部北區國稅局宣布，因強颱樺加沙帶來豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災，當地不少店家營收銳減甚至停業。為協助受災商家度過難關，國稅局將主動調減查定課徵營業人的銷售額與營業稅額，減輕稅負壓力。

國稅局說明，查定課徵營業人是依核定銷售額計算營業稅額，每三個月寄送繳款書，但這次災害使受影響區域商家經營受阻，收入大幅減少甚至無法營業。

基於「從寬、從速、從優、從簡」原則，國稅局依《營業稅特種稅額查定辦法》第3條第1項規定，針對光復鄉、鳳林鎮長橋里與萬榮鄉明利村受影響範圍內的查定課徵營業人，主動調降其查定銷售額與應繳營業稅額。

除了這些指定受災區之外，國稅局也提醒，花蓮縣其他地區若有查定課徵營業人因災情無法營業，導致營收受到影響，也可以主動申請扣除未營業日數所對應的銷售額及營業稅，民眾可透過國稅局官網的「災害損失減免專區」查詢相關資訊，或直接線上申請減免，以保障權益並降低負擔。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

猛肌男星化身救援英雄！現身花蓮災區畫面曝光　他嘆：空氣都凝結了

馬太鞍溪還有2.5億噸泥沙 李鴻源：豪大雨恐再崩成二次堰塞湖

馬太鞍溪形成第二次堰塞湖 李鴻源：可能性非常高

相關新聞

「鏟子超人中秋可度個假」 總協調官向專業招手：未來清淤靠重機具

花蓮光復鄉歷經洪災，受災戶清淤中午告一段落。 行政院政委兼中央協調所總協調官季連成上午向「鏟子超人」柔性喊話，「我們很歡...

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢，...

花蓮光復今起發5萬慰助金！自救會籲應全鄉發放慰助金並「分級」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不過Fata’an部落自救會質疑縣府發放資訊第一時間未...

馬太鞍溪溢流重創花蓮 國稅局主動降稅挺災區商家

財政部北區國稅局宣布，因強颱樺加沙帶來豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災，當地不少店家營收銳...

光復洪災第11天！多數家戶內部清淤完成 受災店家憂復業無期

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，中央協調所指揮官季連成表示，家戶清淤預計今中午告一段落，接下來...

一周募得逾8億善款 賑災基金會澄清：縣府5萬賑災款項非以善款支應

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，啟動約一周，截至10月2日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。