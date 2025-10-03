馬太鞍溪溢流重創花蓮 國稅局主動降稅挺災區商家
財政部北區國稅局宣布，因強颱樺加沙帶來豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災，當地不少店家營收銳減甚至停業。為協助受災商家度過難關，國稅局將主動調減查定課徵營業人的銷售額與營業稅額，減輕稅負壓力。
國稅局說明，查定課徵營業人是依核定銷售額計算營業稅額，每三個月寄送繳款書，但這次災害使受影響區域商家經營受阻，收入大幅減少甚至無法營業。
基於「從寬、從速、從優、從簡」原則，國稅局依《營業稅特種稅額查定辦法》第3條第1項規定，針對光復鄉、鳳林鎮長橋里與萬榮鄉明利村受影響範圍內的查定課徵營業人，主動調降其查定銷售額與應繳營業稅額。
除了這些指定受災區之外，國稅局也提醒，花蓮縣其他地區若有查定課徵營業人因災情無法營業，導致營收受到影響，也可以主動申請扣除未營業日數所對應的銷售額及營業稅，民眾可透過國稅局官網的「災害損失減免專區」查詢相關資訊，或直接線上申請減免，以保障權益並降低負擔。
