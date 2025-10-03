賴總統感謝全台志工救災 讓國際看見互助精神

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，總統賴清德今天到屏東縣車城福安宮參拜時表示，感謝全台志工協助救災，還有屏東特搜不放棄救出女童小沂，互助有愛心精神，連外國人都盛讚。

今天上午11時，賴總統抵達車城福安宮參拜並贈匾，感謝廟方多次賑災的公益善行，並祈求土地公保佑台灣繼續向前行。總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米及立委徐富癸均出席。

揭匾儀式結束後，賴總統步行到廟埕前與民眾對話並表示，這次颱風在花蓮造成重大災情，有很多志工跟物資進入，光是連續假期就有超過10萬人拿著鏟子及工具協助救災，自己相當欽佩台灣人，感謝全台志工協助，也感謝屏東消防救災團隊，以不放棄的精神救出女童小沂。

賴總統強調，很多人都在說，就連走過全世界許多發生災害地方的外國記者，都未曾見過像花蓮東部發生災害，都市人拚命去救災，這種台灣人互相救助、關懷、團結且有愛心精神，台灣是全世界第一。

總統說，台灣近期股市破紀錄，經濟成長率也是亞洲四小龍第一，甚至贏過日本、美國及中國，「所以有些人說些有的沒的，說一些助他人威風、滅自己志氣的話，我們不要聽」，台灣人要對自己有信心，勇敢向前行。

「台灣是後代子子孫孫生活最重要的地方。」賴總統說，0到6歲國家一起養已經開始，高中職讀書不用學費、讀私立大學也有補助、推動長照3.0，未來中央與地方一起協力，照顧好民眾，把台灣顧好。

有關屏東交通建設部分。賴總統表示，高鐵已經確定到屏東、屏南快速公路可行性研究評估通過，未來還有很多工作，會一件一件做，屏東建設會越來越齊全，台灣也會越來越好。

