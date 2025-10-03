賴總統感謝全台志工救災 讓國際看見互助精神

快訊

中央社／ 屏東縣3日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，總統賴清德今天到屏東縣車城福安宮參拜時表示，感謝全台志工協助救災，還有屏東特搜不放棄救出女童小沂，互助有愛心精神，連外國人都盛讚。

今天上午11時，賴總統抵達車城福安宮參拜並贈匾，感謝廟方多次賑災的公益善行，並祈求土地公保佑台灣繼續向前行。總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米及立委徐富癸均出席。

揭匾儀式結束後，賴總統步行到廟埕前與民眾對話並表示，這次颱風在花蓮造成重大災情，有很多志工跟物資進入，光是連續假期就有超過10萬人拿著鏟子及工具協助救災，自己相當欽佩台灣人，感謝全台志工協助，也感謝屏東消防救災團隊，以不放棄的精神救出女童小沂。

賴總統強調，很多人都在說，就連走過全世界許多發生災害地方的外國記者，都未曾見過像花蓮東部發生災害，都市人拚命去救災，這種台灣人互相救助、關懷、團結且有愛心精神，台灣是全世界第一。

總統說，台灣近期股市破紀錄，經濟成長率也是亞洲四小龍第一，甚至贏過日本、美國及中國，「所以有些人說些有的沒的，說一些助他人威風、滅自己志氣的話，我們不要聽」，台灣人要對自己有信心，勇敢向前行。

「台灣是後代子子孫孫生活最重要的地方。」賴總統說，0到6歲國家一起養已經開始，高中職讀書不用學費、讀私立大學也有補助、推動長照3.0，未來中央與地方一起協力，照顧好民眾，把台灣顧好。

有關屏東交通建設部分。賴總統表示，高鐵已經確定到屏東、屏南快速公路可行性研究評估通過，未來還有很多工作，會一件一件做，屏東建設會越來越齊全，台灣也會越來越好。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

「鏟子超人中秋可度個假」 總協調官向專業招手：未來清淤靠重機具

花蓮光復鄉歷經洪災，受災戶清淤中午告一段落。 行政院政委兼中央協調所總協調官季連成上午向「鏟子超人」柔性喊話，「我們很歡...

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢，...

花蓮光復今起發5萬慰助金！自救會籲應全鄉發放慰助金並「分級」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不過Fata’an部落自救會質疑縣府發放資訊第一時間未...

馬太鞍溪溢流重創花蓮 國稅局主動降稅挺災區商家

財政部北區國稅局宣布，因強颱樺加沙帶來豪雨造成花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉受災，當地不少店家營收銳...

光復洪災第11天！多數家戶內部清淤完成 受災店家憂復業無期

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，中央協調所指揮官季連成表示，家戶清淤預計今中午告一段落，接下來...

一周募得逾8億善款 賑災基金會澄清：縣府5萬賑災款項非以善款支應

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，啟動約一周，截至10月2日...

