光復洪災第11天！多數家戶內部清淤完成 受災店家憂復業無期
花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，中央協調所指揮官季連成表示，家戶清淤預計今中午告一段落，接下來會轉往道路及學校，不少居民在淤泥清出後已開始拖地，回憶當天場景仍心有餘悸，店家則擔憂若不盡快復業恐影響生意。
中央協調所總協調官季連成今天表示，中午以前將家戶清淤完成，午後調整兵力，重心擺在道路清淤和垃圾清理，之後也會投入到學校，力拚中秋節前清淤完成，也讓學生盡快復課。
今天上午實際觀察光豐農會周邊受損民宅店面，多數裡面泥沙皆已沖刷完成，僅剩幾間較大店面還有少部分淤泥，「鏟子超人」們也在加緊幫忙鏟土，有些店家也已開始拖地，但生財器具全數都被沖走或壞掉無法使用，也讓災民深感無奈。
「我們被水追著跑…」賣雞肉的陳姓災民回憶當天仍心有餘悸，他表示，自己是在地人從來沒想過水會淹到市區，當天就突然有人大喊水來了，跑出來趕快跳上卡車，跟水玩鬼抓人，事發三天後再回到店裡，所有冰箱、電器不是被沖走就是壞掉，損失至少10幾萬；同樣也是賣燒臘的受災居民也說，自己開的兩間店全數遭殃，好在冷凍庫沒有壞，但機車全被沖走至今沒有下文。
「不知道何時才能復業。」位於光復市場擺攤賣水果蕭姓婦人表示，今天已清理第四天了，水災那天公休沒來擺攤逃過一劫，但水退去後來看淤泥已有4分之一高，冰箱、冷凍庫都壞掉了，加上自己也不是住在這邊居民不確定能否領到5萬慰助金，只希望趕快清完趕快復業。
而受災嚴重大馬村，家戶也大致清淤完成，大馬村長王梓安表示，目前機具已集中進入村裡協助清淤已恢復70%，但馬路旁邊垃圾、土堆仍有很多，主要是武昌街、中學街比較嚴重，希望能在今天道路清淤也能吿一段落。
