一周募得逾8億善款 賑災基金會澄清：縣府5萬賑災款項非以善款支應

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
賑災基金會25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害募款專案」。圖／賑災基金會提供
花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，啟動約一周，截至10月2日午夜，共募得24.5萬筆善款，累計金額達8.47億餘元。賑災基金會今天澄清外界質疑，指花蓮縣府發放每戶5萬元，並非來自賑災基金會，法定賑助項目由善款支出，且不會將善款交由地方政府自主運用。

光復洪災邁入第11天，許多民眾存摺、提款卡被毀，花蓮縣府今開始發放慰助金，民眾上午湧入領取，並指出金額可先至少維持基本所需。不過，有網友質疑，花蓮縣府發放給每戶5萬元慰助金，其中4萬元來自賑災基金會，相關訊息引發民眾對賑災經費運用質疑。基金會澄清，這並非事實，募得善款依照行政院規畫發給民眾，協助第一線災害救助、緊急醫療及重建工作。

網友質疑，賑災基金會「法定賑助」項目，包括死亡、重傷者慰助金等，原本應由縣府公帑支出，現改用善款支應。賑災基金會澄清，這是錯誤訊息，法定賑項目是依基金會訂定的「重大天然災害災民賑助核給要點」等相關規定發放，非為政府頒訂法令，與公帑無涉，且善款應用秉持社會責信、公開透明態度，妥適執行每項賑助任務，不會將善款交由地方政府自由應用。

另有網友質疑，募得善款應該除以受災戶數盡快發放。賑災基金會指出，實際上災民現在皆在收容安置中，目前政府已啟動關懷照護機制，物資也有相關單位協助。以罹難者為例，須確認繼承人身份、收款方式等等。救災有先後之分，目前災區尚在緊急救助及清理家園，因此基金會儘速撥款協助罹難者家屬、清理補助等緊急項目。

賑災基金會指出，以過往實務經驗來看，持續而有力的支援是更理想的救災方式，將陪同災民直到返回家園、重拾生活的那一天，也會依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

