一周募得逾8億善款 賑災基金會澄清：縣府5萬賑災款項非以善款支應

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，啟動約一周，截至10月2日午夜，共募得24.5萬筆善款，累計金額達8.47億餘元。賑災基金會今天澄清外界質疑，指花蓮縣府發放每戶5萬元，並非來自賑災基金會，法定賑助項目由善款支出，且不會將善款交由地方政府自主運用。

光復洪災邁入第11天，許多民眾存摺、提款卡被毀，花蓮縣府今開始發放慰助金，民眾上午湧入領取，並指出金額可先至少維持基本所需。不過，有網友質疑，花蓮縣府發放給每戶5萬元慰助金，其中4萬元來自賑災基金會，相關訊息引發民眾對賑災經費運用質疑。基金會澄清，這並非事實，募得善款依照行政院規畫發給民眾，協助第一線災害救助、緊急醫療及重建工作。

網友質疑，賑災基金會「法定賑助」項目，包括死亡、重傷者慰助金等，原本應由縣府公帑支出，現改用善款支應。賑災基金會澄清，這是錯誤訊息，法定賑項目是依基金會訂定的「重大天然災害災民賑助核給要點」等相關規定發放，非為政府頒訂法令，與公帑無涉，且善款應用秉持社會責信、公開透明態度，妥適執行每項賑助任務，不會將善款交由地方政府自由應用。

另有網友質疑，募得善款應該除以受災戶數盡快發放。賑災基金會指出，實際上災民現在皆在收容安置中，目前政府已啟動關懷照護機制，物資也有相關單位協助。以罹難者為例，須確認繼承人身份、收款方式等等。救災有先後之分，目前災區尚在緊急救助及清理家園，因此基金會儘速撥款協助罹難者家屬、清理補助等緊急項目。

賑災基金會指出，以過往實務經驗來看，持續而有力的支援是更理想的救災方式，將陪同災民直到返回家園、重拾生活的那一天，也會依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。

募款資訊： 本次「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」係以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日至114年10月24日止，為期一個月，預募金額為新台幣5億元，捐款管道分列如下： 一、匯款 戶名：財團法人賑災基金會 銀行名稱：土地銀行 長春分行（005） 銀行帳號：102-005-201-966 民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。 二、外匯 SWIFT CODE：LBOTTWTP102 NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief ACCOUNT NO：102-005-201-966 BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan（R.O.C） 三、四大超商 自9月25日（四）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。 四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。 四、LINE Pay（114年9月25日下午1時起） 自9月25日（四）下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。 本次募款專案設定目標為5億元，由於民眾熱情踴躍、愛心無限，因此已提前達標，但考慮災情嚴重，家園重建面向多元，因此本會將依照原規劃期程，持續辦理募款至10月24日止，所得款項專款專用。因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。後續款項運用將在符合前述原則下受理公私部門申請，由本會嚴格審查、儘速執行，募款結束後，依規定進行公開徵信，並公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則。 另為解答捐款民眾相關疑問，賑災基金會與程曦資訊合作，開立專線電話（02）77028028，於9月26日上午九時開通，接聽時間為每日上午九時至晚間九時，民眾如有任何問題，請來電洽詢。 ※收據取得以下列方式操作，待募款期滿後統一由賑災基金會提供 請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。

