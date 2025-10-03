快訊

光復災後曾收容450人 馬太鞍教會完成階段任務

中央社／ 花蓮縣3日電

基督長老教會馬太鞍教會是光復鄉fata’an部落臨時避難地點，災後10天收容人數從450多人降到20多人，教會宣布完成階段任務，今天起停止收容，成為著重醫療及心理輔導處所。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流重創光復鄉，基督長老教會馬太鞍教會牧師楊阿華說，教會不是縣府正式收容據點，第一階段緊急救災安置族人，連同受災戶、不敢返家住的族人、志工及工作人員，最多時收容人數一度達450人。

楊阿華說，考量人手不足，縣府單位也設有5處收容地點，且收容災民家園陸續清理完成，鼓勵他們返家，到昨晚收容人數已下降到約25人，認為階段性任務已完成，今晚將停止收容災民。

楊阿華說，經詢問收容災民，確實有些房舍受損嚴重無法居住，仍有住宿需求人數約3至5人，若真的有困難無法撤離至縣府處所，會繼續收容。

馬太鞍教會會堂桌椅原本充當床鋪，棉被、枕頭等寢具已集中收拾，也有工作人員擦拭桌椅。講台則是門諾醫院醫療站。

楊阿華說，第二階段教會將作為醫療站及兒少關懷據點，提供災民身心靈的慰藉。

花蓮縣政府原民處長馬呈豪說，部落自主成立收容處有馬太鞍教會及太巴塱教會，到昨天約收容30多人，都有持續與族人溝通，馬太鞍教會停止收容，已向族人溝通，會由縣府接手安置到收容處所。

門諾醫護站預計在馬太鞍教會駐點至11日，平日也會有行動醫療到不便前往的災民家中診療。醫師陳逸文說，最近發現受災戶間有類流感狀況，會持續關注。

陳逸文也提到，災難發生後災民注意力集中在恢復家園，等到家裡整理好，看到家裡空空的、回想起當時水災發生的情況，就會出現壓力大、睡不著或吃不下的症狀，需要長期諮商跟關心。

