日籍藝人二度當「鏟子超人」 目擊感人一幕：謝謝台灣讓我更像人

日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。他在臉書PO出讓他大受感動的畫面，為7名受災居民穿著族服，在台鐵光復站月台上，拉著寫有「鏟子超人謝謝你們」白布條，向志工們鞠躬道謝。他表示，謝謝台灣讓他成長的更像人。

加賀美智久表示，如果他一直住在日本的話，看到地震、颱風災情的新聞，只會覺得受災者好可憐。現在人在台灣的他，會主動去參加救災。「這是我在台灣過生活學到的，是台灣朋友教我的事」。

他說，這25年感受到台灣人的熱情，親切，善良和愛。這次也感受到很多人的善良跟真心，「謝謝台灣讓我成長的更像人」。 日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。圖／取自「Tomo加賀美智久」臉書

