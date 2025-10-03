快訊

連假前再創新高！台股寫歷史新高點位收26,761點 台積電收1,400元

普發現金最晚11月底發放？ 卓榮泰點頭：能快就快

新竹光復高中爆霸凌！學生校外遭「球棒重擊」 竹市府震怒說重話了

日籍藝人二度當「鏟子超人」 目擊感人一幕：謝謝台灣讓我更像人

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
日籍藝人加賀美智久昨天在台鐵光復站月台，看到穿著族服的居民拉著寫有「鏟子超人謝謝你們」白布條，向志工們鞠躬道謝。圖／取自「Tomo加賀美智久」臉書
日籍藝人加賀美智久昨天在台鐵光復站月台，看到穿著族服的居民拉著寫有「鏟子超人謝謝你們」白布條，向志工們鞠躬道謝。圖／取自「Tomo加賀美智久」臉書

日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。他在臉書PO出讓他大受感動的畫面，為7名受災居民穿著族服，在台鐵光復站月台上，拉著寫有「鏟子超人謝謝你們」白布條，向志工們鞠躬道謝。他表示，謝謝台灣讓他成長的更像人。

加賀美智久表示，如果他一直住在日本的話，看到地震、颱風災情的新聞，只會覺得受災者好可憐。現在人在台灣的他，會主動去參加救災。「這是我在台灣過生活學到的，是台灣朋友教我的事」。

他說，這25年感受到台灣人的熱情，親切，善良和愛。這次也感受到很多人的善良跟真心，「謝謝台灣讓我成長的更像人」。

日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。圖／取自「Tomo加賀美智久」臉書
日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。圖／取自「Tomo加賀美智久」臉書

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人

延伸閱讀

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

鍾明軒衝花蓮救災　曝「6大救災心得」網狂讚

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

員工有救災假！鴻海提出三大計畫支持花蓮 包括2,000萬元實質捐贈

相關新聞

「鏟子超人中秋可度個假」 總協調官向專業招手：未來清淤靠重機具

花蓮光復鄉歷經洪災，受災戶清淤中午告一段落。 行政院政委兼中央協調所總協調官季連成上午向「鏟子超人」柔性喊話，「我們很歡...

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢，...

花蓮光復今起發5萬慰助金！自救會籲應全鄉發放慰助金並「分級」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不過Fata’an部落自救會質疑縣府發放資訊第一時間未...

光復洪災第11天！多數家戶內部清淤完成 受災店家憂復業無期

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，中央協調所指揮官季連成表示，家戶清淤預計今中午告一段落，接下來...

一周募得逾8億善款 賑災基金會澄清：縣府5萬賑災款項非以善款支應

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，啟動約一周，截至10月2日...

日籍藝人二度當「鏟子超人」 目擊感人一幕：謝謝台灣讓我更像人

日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。他在臉書PO出讓他大受感動的畫面，為7名受災居民穿著族...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。