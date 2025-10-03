日籍藝人二度當「鏟子超人」 目擊感人一幕：謝謝台灣讓我更像人
日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。他在臉書PO出讓他大受感動的畫面，為7名受災居民穿著族服，在台鐵光復站月台上，拉著寫有「鏟子超人謝謝你們」白布條，向志工們鞠躬道謝。他表示，謝謝台灣讓他成長的更像人。
加賀美智久表示，如果他一直住在日本的話，看到地震、颱風災情的新聞，只會覺得受災者好可憐。現在人在台灣的他，會主動去參加救災。「這是我在台灣過生活學到的，是台灣朋友教我的事」。
他說，這25年感受到台灣人的熱情，親切，善良和愛。這次也感受到很多人的善良跟真心，「謝謝台灣讓我成長的更像人」。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
