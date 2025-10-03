駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

快訊

中央社／ 台北3日電

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，民進黨立委吳思瑤今天說，社群廣傳一部影片，內容指賑災收到的善款，會被民進黨政府挪用。行政院長卓榮泰駁斥影片內容，並強調款項一定會用在災民身上，會直接、快速有效發放。

立法院會上午邀請卓榮泰率同相關部會首長，列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

吳思瑤質詢表示，卓榮泰之前說有3項重建要完成，包括經貿布局的重建、災民生活的重建、社會信任的重建，而台灣面臨嚴峻的挑戰，往往在於資訊被混淆，且認知作戰無所不在，政府為了要重建社會秩序，有何SOP（標準作業程序）。

卓榮泰說，對於守法、好人要進行更多的保障，對於不法侵犯別人的人，要有法律作為依據跟工具嚴格懲罰，才能建立社會公平、安全的那條線。

吳思瑤說，國民黨造謠內政部延遲撤離花蓮災民，說要檢討內政部長劉世芳失職，但劉世芳快速澄清，也拿出完整通聯紀錄，非常快速且精準有效。當內閣團隊想息事寧人或不應當興訟時，她認為除了闢謠，必要時也可以提告，這也非常重要。

吳思瑤詢問劉世芳對此的看法，劉世芳回應，可以審慎考慮。

卓榮泰指出，尊重部長對個人權益的選擇，他鼓勵部長為維護整個團隊，要作出必要的想法。

此外，吳思瑤說，現在網路上有一部影片被大量擴散，影片內容提及，目前賑災收到的善款會被民進黨政府挪用，民進黨會侵吞災民應得的善款等，這根本是不折不扣的造謠。

卓榮泰說，這是將個人的不瞭解與猜測變成一種懷疑，也是把自己的不信任擴大成為全國人民的不信任，這是要不得的行為。

卓榮泰強調，款項一定會用在災民身上，也會直接、快速有效的發放，行政院政務委員陳金德下週會到災區，進行一站式受理作業。

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

「鏟子超人中秋可度個假」 總協調官向專業招手：未來清淤靠重機具

花蓮光復鄉歷經洪災，受災戶清淤中午告一段落。 行政院政委兼中央協調所總協調官季連成上午向「鏟子超人」柔性喊話，「我們很歡...

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢，...

花蓮光復今起發5萬慰助金！自救會籲應全鄉發放慰助金並「分級」

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不過Fata’an部落自救會質疑縣府發放資訊第一時間未...

光復洪災第11天！多數家戶內部清淤完成 受災店家憂復業無期

花蓮光復洪災第11天，目前家戶、店家內部大多已將瘀泥剷出，中央協調所指揮官季連成表示，家戶清淤預計今中午告一段落，接下來...

一周募得逾8億善款 賑災基金會澄清：縣府5萬賑災款項非以善款支應

花蓮光復鄉堰塞湖溢流釀災，賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，啟動約一周，截至10月2日...

日籍藝人二度當「鏟子超人」 目擊感人一幕：謝謝台灣讓我更像人

日籍藝人加賀美智久化身「鏟子超人」，二度赴花蓮光復鄉投入救災工作。他在臉書PO出讓他大受感動的畫面，為7名受災居民穿著族...

