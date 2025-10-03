駁斥花蓮賑災善款挪用傳聞　卓榮泰：一定用於災民

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，民進黨立委吳思瑤今天說，社群廣傳一部影片，內容指賑災收到的善款，會被民進黨政府挪用。行政院長卓榮泰駁斥影片內容，並強調款項一定會用在災民身上，會直接、快速有效發放。

立法院會上午邀請卓榮泰率同相關部會首長，列席報告「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」編製經過並備質詢。

吳思瑤質詢表示，卓榮泰之前說有3項重建要完成，包括經貿布局的重建、災民生活的重建、社會信任的重建，而台灣面臨嚴峻的挑戰，往往在於資訊被混淆，且認知作戰無所不在，政府為了要重建社會秩序，有何SOP（標準作業程序）。

卓榮泰說，對於守法、好人要進行更多的保障，對於不法侵犯別人的人，要有法律作為依據跟工具嚴格懲罰，才能建立社會公平、安全的那條線。

吳思瑤說，國民黨造謠內政部延遲撤離花蓮災民，說要檢討內政部長劉世芳失職，但劉世芳快速澄清，也拿出完整通聯紀錄，非常快速且精準有效。當內閣團隊想息事寧人或不應當興訟時，她認為除了闢謠，必要時也可以提告，這也非常重要。

吳思瑤詢問劉世芳對此的看法，劉世芳回應，可以審慎考慮。

卓榮泰指出，尊重部長對個人權益的選擇，他鼓勵部長為維護整個團隊，要作出必要的想法。

此外，吳思瑤說，現在網路上有一部影片被大量擴散，影片內容提及，目前賑災收到的善款會被民進黨政府挪用，民進黨會侵吞災民應得的善款等，這根本是不折不扣的造謠。

卓榮泰說，這是將個人的不瞭解與猜測變成一種懷疑，也是把自己的不信任擴大成為全國人民的不信任，這是要不得的行為。

卓榮泰強調，款項一定會用在災民身上，也會直接、快速有效的發放，行政院政務委員陳金德下週會到災區，進行一站式受理作業。

