「鏟子超人中秋可度個假」 總協調官向專業招手：未來清淤靠重機具

花蓮光復鄉歷經洪災，受災戶清淤中午告一段落。 行政院政委兼中央協調所總協調官季連成上午向「鏟子超人」柔性喊話，「我們很歡迎志工」，但第一階段已經達標，民眾的住家已清理完畢，街上淤泥、垃圾要靠機具來做，熱誠的志工可以去度個假，現在需要的是專業性志工。

季連成在中央前進指揮所指出，中秋節連假將至，將規畫完整的交通運輸道路分布圖，所有要返鄉的民眾，能夠依據公布的道路，如果有些民眾要到災區來「我不能講是觀光」，若不是志工「想來這邊看一下」，希望這些民眾不要來，不是志工或民眾，不要進到災區，會做完整嚴格的交通管制，不要白跑一趟。

季連成說，志工部分是非常複雜的問題，政府很歡迎志工到災區來，可是現在第一階段的工作已經達標，民眾的住家，已經清理完畢，街上淤泥、垃圾，都靠機具在做，如果是一般性工作的志工，其實可以放下工作，好好的去度個假，現在需要的志工是專業性的志工。

季連成表示，專業性的志工，就是水電、泥作、木工，可以來協助居民，可以協助做排水溝、地下道的這些專業性志工，很歡迎這些志工能夠來，其他一般性的志工，希望適量、適度的來災區，不要湧入太多。

他說，按照之前教師節連假的經驗，連假期間會有很多志工進到災區，人數是上萬人數，概念就是很多的人潮，人潮增多產生的垃圾也會增加，對他們的後勤資源也會增加，可是他的工作會非常少，因為都用大型、重型的機具來取代。季連成說，他特別強調，沒有拒絕志工來服務，但是需要專業性的志工來做專業的事情。

季連成表示，今天的工作進度，預計在今天中午以前，所有居家清理，全部百分之百清理完畢，中午以後會調整兵力，讓重心擺在道路的清淤和垃圾的清理，預計在中秋節前，在這一、兩天會把道路的清淤工作全部完成。 花蓮縣府招募水電志工。圖／記者王燕華攝影

商品推薦