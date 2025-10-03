夏普結合鴻海愛心捐助花蓮 投入逾1,200台家電、總值約1,800萬元

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

近期樺加沙強颱所帶來的外圍環流，重創花蓮光復鄉及周邊地區，許多家庭慘遭淹水與損毀，生活面臨嚴峻挑戰。鴻海（2317）旗下台灣夏普秉持「同島一命」的信念，第一時間啟動全方位的災後關懷行動，並結合台北市電器公會及鴻海科技集團兩大單位的力量，累計投入逾1,200台急需家電，物資總市值約新台幣1,800萬元。我們期盼透過這份實際支持，成為災民重建路上最堅實的後盾，陪伴鄉親逐步恢復安心的生活。

台灣夏普即日起至2025年11月30日止，針對花蓮地區受災家庭，推出「災後關懷服務」，內容包含：

•泡水家電免費健檢：由專業技師到府檢查電視、冰箱、洗衣機、水波爐、除濕機、空氣清淨機等SHARP產品，免收檢修費，確保使用安全。

•維修零件優惠：如需更換零件，提供零件費用85折，減輕災後經濟負擔。

•舊換新方案：泡水報廢家電換購同品項新品，可享最高20%折價優惠，加速恢復健康舒適的生活環境。

在災後的炎熱與灰塵問題下，台灣夏普也緊急響應「中華民國淨零AI智慧家電協會與台北市電器商業同業公會」的愛心號召，捐贈30台空氣清淨機與100台電風扇，市值共約新台幣100萬元，以協助災區居民改善居住環境，緩解空氣品質與高溫帶來的困擾。

台灣夏普響應鴻海科技集團的愛心行動，提供受災家庭急需的家電物資，包括洗衣機、冰箱各250台，以及微波爐、電視機與電風扇各200台，總市值約新台幣1700萬元。

這批物資將由行政院經濟部統一規劃調配，受影響民眾可依需求提出申請。台灣夏普除配合供應之外，亦將依經濟部安排，提供專業的配送與安裝服務，盡最大努力降低災民生活不便，協助災區家庭加速恢復正常生活步調。

災後重建的過程漫長且艱辛，台灣夏普深知許多家庭正需要更多支持。我們承諾將持續關注災區需求，為災民帶來及時的協助與真切的溫暖。台灣夏普將與花蓮的鄉親一同面對挑戰，陪伴大家走過這段艱難時光，重建一個安心、安全、充滿希望的家園。

