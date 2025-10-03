快訊

光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」

聯合報／ 記者洪子凱／花蓮即時報導
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢。記者洪子凱／攝影
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢。記者洪子凱／攝影

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢，大多民眾表示雖然5萬元金額不多，至少能先維持基本所需，但也有民眾不知道只有戶長能來領取撲空，只能聽從縣府人員先補辦相關證件或回去補簽切結。

縣府今發放光復、萬榮、鳳林3鄉鎮共約1800受災戶每戶5萬元，宣布發放方式，今上午9時可在光豐農會、光復國小、光復鄉立圖書館等7個定點領取，4日起至31日，將開設2處領取站，光復鄉災民可到光豐農會領取、鳳林鎮及萬榮災民可到縣府中區食物銀行領取。

實際到光豐農會觀察，不到8時不少民眾就已經聚集在樓下排隊等待領取慰助金，時間一到戶所人員則依照各鄰安排民眾排隊領取，動線仍算順暢，不過由於慰助金必須由戶長或持有戶長切結書才可領取，不少長者因非戶長或孩子是戶長但在外地未帶切結書，無法領取，神情焦急。

一名在光復鄉開簡餐店的受災戶表示，自己除了家中還有店面都受損，20幾年來的努力全都付之一炬，加上當時撤離身上貴重物品都來不及帶，這筆錢是不無小補，可以先把基本民生費用繳一繳；警察退休、受災戶歐陽大哥說，這裡每一戶都至少損失150到200萬，自己一輛機車、小發財車都泡水報廢，這筆錢雖然不多，但還是可以先稍微維持生活，樂觀表示「只要命還在一切都還有機會」。

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢。記者洪子凱／攝影
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢。記者洪子凱／攝影

