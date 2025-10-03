光復鄉受災每戶平均損失破百萬！縣府發5萬慰助金 一早排隊「限戶長」
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不到8點就有民眾到指定地點排隊領取，整體動線還算順暢，大多民眾表示雖然5萬元金額不多，至少能先維持基本所需，但也有民眾不知道只有戶長能來領取撲空，只能聽從縣府人員先補辦相關證件或回去補簽切結。
縣府今發放光復、萬榮、鳳林3鄉鎮共約1800受災戶每戶5萬元，宣布發放方式，今上午9時可在光豐農會、光復國小、光復鄉立圖書館等7個定點領取，4日起至31日，將開設2處領取站，光復鄉災民可到光豐農會領取、鳳林鎮及萬榮災民可到縣府中區食物銀行領取。
實際到光豐農會觀察，不到8時不少民眾就已經聚集在樓下排隊等待領取慰助金，時間一到戶所人員則依照各鄰安排民眾排隊領取，動線仍算順暢，不過由於慰助金必須由戶長或持有戶長切結書才可領取，不少長者因非戶長或孩子是戶長但在外地未帶切結書，無法領取，神情焦急。
一名在光復鄉開簡餐店的受災戶表示，自己除了家中還有店面都受損，20幾年來的努力全都付之一炬，加上當時撤離身上貴重物品都來不及帶，這筆錢是不無小補，可以先把基本民生費用繳一繳；警察退休、受災戶歐陽大哥說，這裡每一戶都至少損失150到200萬，自己一輛機車、小發財車都泡水報廢，這筆錢雖然不多，但還是可以先稍微維持生活，樂觀表示「只要命還在一切都還有機會」。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言