花蓮光復今起發5萬慰助金！自救會籲應全鄉發放慰助金並「分級」
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不過Fata’an部落自救會質疑縣府發放資訊第一時間未掌握確實，呼籲市府對整個光復鄉居民應發放慰助金，並依家中受損情形分級發放。縣府表示，依便民角度已將發放範圍擴大到大平、大安、大同、大馬、大華、東富、西富、北富等，以及大全、大進村保全戶，若非上述範圍但確實受災，也可提出建物門牌及受災照片至公所登記造冊。
自救會網路媒體組長lisin指出，昨天一開始公告慰助金沒有把大華村15至17鄰放進救災區中，後來縣府才緊急公告納入，顯見市府還沒意識到此次水災不管居民家中有無受災，都已經受到了整個生活機能喪失的傷害，更沒有掌握受災範圍和受災戶，認為慰問金應分級發放，涵蓋淹水受災者和一般生活機能受損的鄉民。
lisin批評，現在中央和縣府的資訊很快，一直在改變，但災民確未必知情，例如昨天宣布佛祖街未來恐不能居住居民須遷移，但實際問了5、6戶當地居民卻沒有人知情，現在所有人都已清理家園為優先，根本沒有心力去想這些問題，呼籲中央與縣府因提供完整資訊並給災民時間與空間，以便災民討論。
縣府農業處長陳淑雯表示，發放慰問金共分為兩階段，除了依中央畫設範圍內的保全戶以及實際受災證明的民眾，馬太鞍部落受災狀況已經比中央預判範圍來得更佳嚴重，確保民眾便民角度，除了大權及大進村需提供相關資料外，其餘八個村將全村來發放慰問金。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言