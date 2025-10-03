快訊

花蓮光復今起發5萬慰助金！自救會籲應全鄉發放慰助金並「分級」

聯合報／ 記者洪子凱王燕華／花蓮即時報導
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放5萬慰助金。記者洪子凱／攝影
花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放5萬慰助金。記者洪子凱／攝影

花蓮光復洪災進入第11天，縣府今天起針對受影響村落開始發放慰助金，不過Fata’an部落自救會質疑縣府發放資訊第一時間未掌握確實，呼籲市府對整個光復鄉居民應發放慰助金，並依家中受損情形分級發放。縣府表示，依便民角度已將發放範圍擴大到大平、大安、大同、大馬、大華、東富、西富、北富等，以及大全、大進村保全戶，若非上述範圍但確實受災，也可提出建物門牌及受災照片至公所登記造冊。

自救會網路媒體組長lisin指出，昨天一開始公告慰助金沒有把大華村15至17鄰放進救災區中，後來縣府才緊急公告納入，顯見市府還沒意識到此次水災不管居民家中有無受災，都已經受到了整個生活機能喪失的傷害，更沒有掌握受災範圍和受災戶，認為慰問金應分級發放，涵蓋淹水受災者和一般生活機能受損的鄉民。

lisin批評，現在中央和縣府的資訊很快，一直在改變，但災民確未必知情，例如昨天宣布佛祖街未來恐不能居住居民須遷移，但實際問了5、6戶當地居民卻沒有人知情，現在所有人都已清理家園為優先，根本沒有心力去想這些問題，呼籲中央與縣府因提供完整資訊並給災民時間與空間，以便災民討論。

縣府農業處長陳淑雯表示，發放慰問金共分為兩階段，除了依中央畫設範圍內的保全戶以及實際受災證明的民眾，馬太鞍部落受災狀況已經比中央預判範圍來得更佳嚴重，確保民眾便民角度，除了大權及大進村需提供相關資料外，其餘八個村將全村來發放慰問金。

堰塞湖 馬太鞍溪

