鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，不僅造成嚴重死傷，光復鄉也被大量洪水泥流淹蓋，全台不少熱心民眾紛紛湧入當起「鏟子超人」來幫忙清淤，就連外國人也來幫忙。有一名女網友在臉書透露，自己去當志工時，發現一名來台遊玩的中國大陸新疆旅客也貢獻一己之力，幫助光復鄉清理家園，讓她看了非常感動。

2025-10-03 09:39