鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

聯合報／ 記者王燕華李承穎／連線即時報導
總協調官季連成宣布中午以前家戶清淤完成。記者王燕華／攝影
總協調官季連成宣布中午以前家戶清淤完成。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉救災進入第11天，中央協調所總協調官季連成今天宣布，今天中午以前家戶清淤完成，之後兵力和機具會轉移到道路清理，也會投入到學校，力拚中秋節前清淤完成。

光復站每天逾3萬人次 各地台鐵人支援前線 全力疏運鏟子超人

阿美族人車站月台1暖舉表謝意 鏟子超人落淚：光復加油

颱風生成 光復鄉若24小時雨量逾百毫米將強制疏散

道路清淤僅3成 政院：災區仍需志工

員工有救災假！鴻海提出三大計畫支持花蓮 包括2,000萬元實質捐贈

花蓮縣馬太鞍溪下游區域在這次風災中受到重創，許多家庭正努力投入災後清理，重建心愛的家園。鴻海（2317）集團3日表示，懷...

愛心無國界！新疆男來台旅遊衝花蓮當「超人」 連馬桶都刷超乾淨

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，不僅造成嚴重死傷，光復鄉也被大量洪水泥流淹蓋，全台不少熱心民眾紛紛湧入當起「鏟子超人」來幫忙清淤，就連外國人也來幫忙。有一名女網友在臉書透露，自己去當志工時，發現一名來台遊玩的中國大陸新疆旅客也貢獻一己之力，幫助光復鄉清理家園，讓她看了非常感動。

光復車站月台一幕太震撼 王婉諭秒噴淚：現在更需要各種超人

時代力量黨主席王婉諭昨(2)日清晨自台中連夜坐火車趕赴光復車站，一下車驚見光復鄉民在車站月台上高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，向前來幫忙救災的「鏟子超人」深深鞠躬致謝，讓她目睹後眼淚瞬間噴出，表示當地重建之路才剛開始，需要更多志工投入。

陳柏惟「挖到私房錢」說被批辱國軍 顧立雄：沒特別注意

花蓮堰塞湖溢流釀災，國軍投入救災清淤等，前立委陳柏惟卻在政論節目上稱「國軍清民宅若挖出私房錢，後續恐難處理」，被在野黨立...

光復站每天逾3萬人次 各地台鐵人支援前線 全力疏運鏟子超人

花蓮光復連日迎來滿懷愛心的鏟子超人，台鐵公司表示，台鐵全力加強疏運，不僅每天在光復站服務超過3萬人次。昨天起更邀集各單位...

