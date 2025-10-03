員工有救災假！鴻海提出三大計畫支持花蓮 包括2,000萬元實質捐贈
花蓮縣馬太鞍溪下游區域在這次風災中受到重創，許多家庭正努力投入災後清理，重建心愛的家園。鴻海（2317）集團3日表示，懷著「同島一命」的心情，希望為台灣盡一份心力，提出三大支持計畫：支持員工、支持災民、支持學子。宣布即日起只要員工或直系親屬設籍、或通訊地址在花蓮受災嚴重地區，就能申請有薪返鄉救災／復建假，期盼能讓同仁無後顧之憂地返鄉陪伴家人，親手重建溫暖的家園。
除了支持員工，鴻海也攜手台灣夏普支持災民，投入解決在地重建需求。該公司承諾將採購並捐贈夏普家電，包括洗衣機、冰箱各250台，微波爐、電風扇、電視機各200台，總市值約新台幣1,700萬元。所有家電物資將由行政院經濟部統一安排，受影響民眾可向經濟部提出申請，經確認資格後，依照受災程度以及需求，統籌分配給需要的受災戶並提供免費安裝，盡力減輕生活上的不便。
鴻海公司員工即日起，可以申請返鄉救災／復建公假最多五天，若同仁是非直系親屬受影響，也可透過事業單位、公司志工社團體參與形式，利用有薪公假（單一事件最多三天）參與救災重建，提出證明申請即可適用。
此外，鴻海教育基金會從支持學生的角度出發，經向花蓮縣教育處查詢了解，目前光復的受災學生初步統計，包含幼兒園，國中小生，總共311位學生家園受災。基金會將捐贈311位學生每人1萬元補助金，讓學生可購置書包、課本、校服、運動鞋等用品，總共311萬元，相關捐贈後續將透過學校協助處理，專款專用，讓相關補助可以直接給到當地最需要幫助的學生。
在災後最需要的時刻，我們希望同仁能安心陪伴家人，居民能獲得最實際的幫助。這不僅是重建家園，更是重建安心與希望。唯有攜手，才能走得更遠。透過總值2,000萬元的實質捐贈以及救災／復建假，支持員工、支持災民、支持學子。企業將持續透過行動，陪伴花蓮居民一步步走過重建之路。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言