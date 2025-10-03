快訊

鏟子超人歡呼！總協調官宣布：光復鄉中午以前家戶清淤完成

苗栗隨機殺人拉離受傷女童 安親班老師現身：只希望自己能做的更好

MLB／襪迷斯萊特勒當英雄！ 8局12K史詩好投助洋基隔22年淘汰紅襪

員工有救災假！鴻海提出三大計畫支持花蓮 包括2,000萬元實質捐贈

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
圖為「鏟子超人」花蓮救災示意圖。本報資料照片
圖為「鏟子超人」花蓮救災示意圖。本報資料照片

花蓮縣馬太鞍溪下游區域在這次風災中受到重創，許多家庭正努力投入災後清理，重建心愛的家園。鴻海（2317）集團3日表示，懷著「同島一命」的心情，希望為台灣盡一份心力，提出三大支持計畫：支持員工、支持災民、支持學子。宣布即日起只要員工或直系親屬設籍、或通訊地址在花蓮受災嚴重地區，就能申請有薪返鄉救災／復建假，期盼能讓同仁無後顧之憂地返鄉陪伴家人，親手重建溫暖的家園。

除了支持員工，鴻海也攜手台灣夏普支持災民，投入解決在地重建需求。該公司承諾將採購並捐贈夏普家電，包括洗衣機、冰箱各250台，微波爐、電風扇、電視機各200台，總市值約新台幣1,700萬元。所有家電物資將由行政院經濟部統一安排，受影響民眾可向經濟部提出申請，經確認資格後，依照受災程度以及需求，統籌分配給需要的受災戶並提供免費安裝，盡力減輕生活上的不便。

鴻海公司員工即日起，可以申請返鄉救災／復建公假最多五天，若同仁是非直系親屬受影響，也可透過事業單位、公司志工社團體參與形式，利用有薪公假（單一事件最多三天）參與救災重建，提出證明申請即可適用。

此外，鴻海教育基金會從支持學生的角度出發，經向花蓮縣教育處查詢了解，目前光復的受災學生初步統計，包含幼兒園，國中小生，總共311位學生家園受災。基金會將捐贈311位學生每人1萬元補助金，讓學生可購置書包、課本、校服、運動鞋等用品，總共311萬元，相關捐贈後續將透過學校協助處理，專款專用，讓相關補助可以直接給到當地最需要幫助的學生。

在災後最需要的時刻，我們希望同仁能安心陪伴家人，居民能獲得最實際的幫助。這不僅是重建家園，更是重建安心與希望。唯有攜手，才能走得更遠。透過總值2,000萬元的實質捐贈以及救災／復建假，支持員工、支持災民、支持學子。企業將持續透過行動，陪伴花蓮居民一步步走過重建之路。

堰塞湖 馬太鞍溪 鴻海

