陳柏惟「挖到私房錢」說被批辱國軍 顧立雄：沒特別注意

花蓮堰塞湖溢流釀災，國軍投入救災清淤等，前立委陳柏惟卻在政論節目上稱「國軍清民宅若挖出私房錢，後續恐難處理」，被在野黨立委轟羞辱國軍，要求道歉。對於陳是否需道歉，國防部長顧立雄今日表示，他沒有特別注意，清淤已差不多完成，會持續因應地方需求協助，有需要的部分都會配合。

陳柏惟日前在節目上表示，「你叫國軍去清民宅，我問你啦，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔！老百姓會說這是我老婆藏的，那是黃金、現金。我不知道大家有沒有看到這個新聞？有挖到私房錢，國軍進去、出來，有進行破壞幹嘛，後面沒有辦法處理、沒有辦法咎責。」

針對陳柏惟言論，顧立雄說，國軍就這次花蓮災害，日夜不間斷投入，就民宅清運，在總統授權下，用編組方式進入民間、民宅，進行清運，社會高度肯定，民眾包括屋主也都非常支持，他也高度肯定，各界也看到很多「鏟子達人」加入。至於陳柏惟是否需要道歉，顧說他沒有特別注意。

顧立雄被問國軍需要被懷疑變小偷嗎，顧說，進入時都以編組方式，屋主都會在場；清淤已經差不多完成，再來著重的可能是道路、公共設施，會持續因應地方需求協助。有需要的部分都會配合。

商品推薦