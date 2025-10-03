陳柏惟「挖到私房錢」說被批辱國軍 顧立雄：沒特別注意
花蓮堰塞湖溢流釀災，國軍投入救災清淤等，前立委陳柏惟卻在政論節目上稱「國軍清民宅若挖出私房錢，後續恐難處理」，被在野黨立委轟羞辱國軍，要求道歉。對於陳是否需道歉，國防部長顧立雄今日表示，他沒有特別注意，清淤已差不多完成，會持續因應地方需求協助，有需要的部分都會配合。
陳柏惟日前在節目上表示，「你叫國軍去清民宅，我問你啦，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔！老百姓會說這是我老婆藏的，那是黃金、現金。我不知道大家有沒有看到這個新聞？有挖到私房錢，國軍進去、出來，有進行破壞幹嘛，後面沒有辦法處理、沒有辦法咎責。」
針對陳柏惟言論，顧立雄說，國軍就這次花蓮災害，日夜不間斷投入，就民宅清運，在總統授權下，用編組方式進入民間、民宅，進行清運，社會高度肯定，民眾包括屋主也都非常支持，他也高度肯定，各界也看到很多「鏟子達人」加入。至於陳柏惟是否需要道歉，顧說他沒有特別注意。
顧立雄被問國軍需要被懷疑變小偷嗎，顧說，進入時都以編組方式，屋主都會在場；清淤已經差不多完成，再來著重的可能是道路、公共設施，會持續因應地方需求協助。有需要的部分都會配合。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言