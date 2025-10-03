快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

花蓮光復連日迎來滿懷愛心的鏟子超人台鐵公司表示，台鐵全力加強疏運，不僅每天在光復站服務超過3萬人次。昨天起更邀集各單位員工支援前線，並且增加服務窗口及相關設備，在各個節點陪伴超人，給予最即時的支持。

「如果超人和台鐵人都不曾想過放棄，就永遠不會放棄」，「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，如果超人們不曾想過放下手中的鏟子，台鐵就不會停下疏運的腳步，直到愛與勇氣，再次照亮光復。

網友表示，「今天第一次去救災，剛好遇到車長，還自備食物跟給我們大家補充熱量，還跟我們說救災要注意什麼，真的很有愛」、「謝謝所有疏導的站務人員，烈日又滿天粉塵」、「謝謝你們強大的後援」、「出站分流、進站證明、南北分月台、增加月台工作人員，光復站也不斷的應變，辛苦了」、「謝謝台鐵的工作人員，也謝謝辛苦的清潔人員」、「謝謝台鐵大家盡量加開列車班次，讓鏟子超人們進入災區，加快災區增取時間，更謝謝台鐵的清潔人員，車廂內滿是愛心汙泥，清潔工作相當辛苦」、「好像全公司都動了起來，當超人的後盾」。

台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專
台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

堰塞湖 馬太鞍溪 鏟子超人 台鐵

光復車站月台一幕太震撼 王婉諭秒噴淚：現在更需要各種超人

鏟子超人帶病菌？ 衛福部：與非災區相似

災後第9日光復站前清出一條柏油路 網淚謝超人：為鄉親找到回家的路

鏟子超人帶病菌出花蓮？中央協調所回應李鴻源 災區歡迎這類人

光復大華村有災民無法領慰助金引民怨 花蓮縣府連夜更新受災範園

花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，當地Fata’an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，揚言今天上午10時...

光復車站月台一幕太震撼 王婉諭秒噴淚：現在更需要各種超人

時代力量黨主席王婉諭昨(2)日清晨自台中連夜坐火車趕赴光復車站，一下車驚見光復鄉民在車站月台上高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，向前來幫忙救災的「鏟子超人」深深鞠躬致謝，讓她目睹後眼淚瞬間噴出，表示當地重建之路才剛開始，需要更多志工投入。

自曝「鏟後憂鬱症」 外籍網紅大豐、Justin再返光復 網友：一早被感動

「鏟子超人」不分國籍，來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐，以及來自南非的網紅「Justin教授」都是台灣女婿，在台生活多...

「鏟子超人」若發現1物千萬別丟 他喊「對原住民家族非常重要」

花蓮光復鄉復原工作持續，即使平常日也可見大批「鏟子超人」協助受災戶清理家園。「Rimuy織布工坊」在IG感謝來自全國各地...

光復站每天逾3萬人次 各地台鐵人支援前線 全力疏運鏟子超人

花蓮光復連日迎來滿懷愛心的鏟子超人，台鐵公司表示，台鐵全力加強疏運，不僅每天在光復站服務超過3萬人次。昨天起更邀集各單位...

台南溝渠大隊馳援花蓮「沖吸並用」 展現清淤效率振奮人心

堰塞湖溢流使得花蓮縣光復鄉災情慘重，不少道路與住宅被洪水淹沒，幾乎滅頂，台南市環保局派出溝渠隊馳援，原本民宅連地下室都被...

