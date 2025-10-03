光復站每天逾3萬人次 各地台鐵人支援前線 全力疏運鏟子超人

花蓮光復連日迎來滿懷愛心的鏟子超人，台鐵公司表示，台鐵全力加強疏運，不僅每天在光復站服務超過3萬人次。昨天起更邀集各單位員工支援前線，並且增加服務窗口及相關設備，在各個節點陪伴超人，給予最即時的支持。

「如果超人和台鐵人都不曾想過放棄，就永遠不會放棄」，「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專表示，如果超人們不曾想過放下手中的鏟子，台鐵就不會停下疏運的腳步，直到愛與勇氣，再次照亮光復。

網友表示，「今天第一次去救災，剛好遇到車長，還自備食物跟給我們大家補充熱量，還跟我們說救災要注意什麼，真的很有愛」、「謝謝所有疏導的站務人員，烈日又滿天粉塵」、「謝謝你們強大的後援」、「出站分流、進站證明、南北分月台、增加月台工作人員，光復站也不斷的應變，辛苦了」、「謝謝台鐵的工作人員，也謝謝辛苦的清潔人員」、「謝謝台鐵大家盡量加開列車班次，讓鏟子超人們進入災區，加快災區增取時間，更謝謝台鐵的清潔人員，車廂內滿是愛心汙泥，清潔工作相當辛苦」、「好像全公司都動了起來，當超人的後盾」。 台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專 台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專 台鐵昨天起邀集各單位員工支援前線，增加服務窗口及相關設備。圖／取自「國營臺灣鐵路股份有限公司」臉書粉專

