台南溝渠大隊馳援花蓮「沖吸並用」 展現清淤效率振奮人心

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供

堰塞湖溢流使得花蓮縣光復鄉災情慘重，不少道路與住宅被洪水淹沒，幾乎滅頂，台南市環保局派出溝渠隊馳援，原本民宅連地下室都被淤泥填滿，台南市環保局近來出動清溝車、山貓等機具前往花蓮支援，依花蓮縣政府調度投入民宅與道路淤泥清除。

環保局表示，靠人力鏟泥效率有限，隨著一車車比山貓還高的泥堆被剷除，受困道路逐漸重現，為當地救災與復原工作增添助力。

隊長邱源隆及隊員們憑著豐富經驗，讓清溝車以定點進駐，採「沖吸並用」的方式，在最短時間內清除淤泥恢復人行通道，同時也投入進行校園廣場淤泥清除等工作。

另一組由隊長吳志明負責調度山貓，進駐佛祖街一帶協助道路復原，從民宅周邊開始往外清除淤泥，當地路面堆積的泥層高過山貓，原本只能靠人力輪番鏟除，進度有限，直到山貓進場，才大幅提升效率，也振奮了在場民眾的士氣。不分彼此，大家齊心合力，只求盡速恢復環境。

前往支援的隊員說，前一晚才接獲通知要出勤，隔日一大早就整裝出發，現場看到來自四面八方的熱心人士，「救災無分你我」，非常感動。

環保局指出，清溝車可迅速抽排積水與側溝淤泥，水車則能協助災後環境沖洗，搭配山貓與抓斗車作業，救援能量非常完整。所有人員均於出發前完成安全教育與裝備檢點，確保以最專業、最安全的狀態投入支援。

市長黃偉哲強調，台南市在全力協助花蓮救災的同時，亦兼顧本市的環境復原工作，確保市民生活安全與環境品質不受影響。

環保局長許仁澤表示，這次行動是地方政府展現溫暖與行動力的具體展現，也印證「同舟共濟、攜手重建」的精神。

台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供
台南市環保局馳援花蓮，清溝專業人力及機具投入加速清淤復原。圖／台南市環保局提供

堰塞湖 馬太鞍溪

