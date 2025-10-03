鍾明軒分享「鏟子超人」6須知 「真的很缺人」決定二刷

YouTuber鍾明軒日前遭抹紅「中共同路人」陰影，之後還他清白，他9月底結束國外的旅遊行程回台，昨天即加入「鏟子超人」行列，他昨晚在臉書分享現況和經驗，PO出的照片並非執鏟擺拍，而是結束後的一臉疲態。他表示，「這次在現場救災，是我今年在台灣感受到最多愛的一次經驗。決定二刷」。

鍾明軒表示，分享「鏟子超人」6項提醒，第一，下去前先評估自己的體力。能幫就幫，有錢出錢、有力出力，兩者都沒有也可以出號召力。「今天看到現場人還是不太夠，尤其偏鄉真的很缺人」。

他說，第二，光復車站有雨鞋跟各種工具，沒帶裝備的人，可以直接去物資站拿。第三，記得補水，救災真的很耗體力，建議直接買舒跑或電解質水，補充最快。

鍾明軒提醒，第四點，吃便當前一定要先洗手，或用酒精消毒。因為有些救災朋友回去後出現嘔吐、拉肚子的情況，我們盡量把生病的風險降到最低。第五，現場空氣不太理想，口罩最好準備數個。一個不夠，因為會流汗，需要一直更換。

明天開始中秋連假，鍾明軒表示，會有更多人加入，但如果本身感冒或身體不適，真的先不要下來。部落裡很多長輩，一旦傳染開來，復原之路只會更辛苦。

其他網友表示，「謝謝你在受了台灣這麼多人民惡意後還愛台灣，你真的超棒的」、「有看到一些阿姨幫忙洗雨鞋、洗手、發便當等，大家評估自己的狀況，找到合適的事情幫忙，不要累到自己才好」、「願意親身力行的人，才是真正有愛的人」、「在經過被這麼多惡意的攻擊後，還能行動付出，這份善心暖舉絕對是真實的」。

有網友留言，「雖然不喜歡你，但是還是非常感謝你」，鍾明軒回覆，「我今天也遇到一位超人說他之前很不喜歡我，但我們還是一起鏟土，好嗨」。

商品推薦