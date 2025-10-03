愛心無國界！新疆男來台旅遊衝花蓮當「超人」 連馬桶都刷超乾淨

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，不僅造成嚴重死傷，光復鄉也被大量洪水泥流淹蓋，全台不少熱心民眾紛紛湧入當起「鏟子超人」來幫忙清淤，就連外國人也來幫忙。有一名女網友在臉書透露，自己去當志工時，發現一名來台遊玩的中國大陸新疆旅客也貢獻一己之力，幫助光復鄉清理家園，讓她看了非常感動。

原PO在臉書「爆料公社」發文表示，自己日前到花蓮災區協助清潔，第一天在火車站遇到一名來自新疆的遊客「阿偉」，對方是來台灣旅遊14天，但見到花蓮受創，因此將三分之一的旅遊時間都奉獻給救災。

原PO說阿偉一開始跟著她幫受災戶清潔兩天，甚至還想再留兩天進深山去當鏟子超人。兩人共幫忙清潔了8戶，她稱讚對方做得非常認真，不喊累也不休息，忍不住在一旁拍下照片。從照片裡看到，阿偉蹲下來仔細擦著神明桌，連浴室馬桶也刷得乾乾淨淨，還協助通浴室排水孔、刮除淤泥，衣服褲子弄得髒兮兮也不以為意，讓原PO感動地說，「如果大家看到他在旅遊，看到他在救災請給他加油，真心謝謝他」。

貼文獲得不少回響，留言一面倒稱讚，「愛心無國界」、「家漸漸回來了，謝謝這些辛苦的超人們」、「超人不分國界」、「謝謝遠道而來的朋友，願意一起守護光復」、「一人有難，八方馳援，謝謝阿偉哥和清潔超人」、「超強的，做得很細」、「只要是超人就給讚」、「好人一生平安」。

