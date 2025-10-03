光復車站月台一幕太震撼 王婉諭秒噴淚：現在更需要各種超人
時代力量黨主席王婉諭昨(2)日清晨自台中連夜坐火車趕赴光復車站，一下車驚見光復鄉民在車站月台上高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，向前來幫忙救災的「鏟子超人」深深鞠躬致謝，讓她目睹後眼淚瞬間噴出，表示當地重建之路才剛開始，需要更多志工投入。
王婉諭透過臉書表示，1日晚間結束台中行程後，連夜搭火車趕往花蓮，投入志工行列。在清晨抵達光復鄉時，眼前景象讓她十分震撼，身穿族服的光復鄉民，戴上傳統文化的頭飾，高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，並致上90度的鞠躬致謝。
此情此景讓她眼淚瞬間噴出來，說自己抬頭看到的當下，內心激動不已，非常感人，「我們一點都不辛苦，你們才辛苦。」也表示在還沒來到現場前，真的無法想像畫面有多震撼、多嚴重，並認為在頹敗之中，才能看見人性真正的光輝與偉大，而台灣人就是這樣樂觀、互助、可愛，卻又讓人無比心疼，「身為台灣人，真讓人驕傲。」
王婉諭後續又發文說道，一早被光復的景象嚇到。雖然淤泥已經去除很多，但重建工程才剛開始，外界以為志工太多是天大的誤會，現在更需要的是「各種超人」，現場有非常多地方都很缺人，災民需要的幫助，遠遠不只是鏟土，並喊話：「可以的話，大家一起來吧。」
「鏟子超人謝謝你們」布條的貼文引來逾萬名網友按讚，眾人紛紛留言表示「真的起雞皮疙瘩，感動到噴淚」、「光復鄉的你們加油！謝謝你們，讓我們上了一課，太催淚了」、「超感人至深的畫面，永生難忘！」，還有香港網友留言道：「真心羨慕台灣人的素質！」
