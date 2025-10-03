快訊

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

台灣雲林艦、日本瑞穗號6月沖繩外海聯合訓練 讀賣：正推動常態化

台股早盤漲逾百點再創歷史新高！台積電開平盤、最高來到1,370元

光復車站月台一幕太震撼 王婉諭秒噴淚：現在更需要各種超人

聯合新聞網／ 綜合報導
光復鄉民身穿族服、戴上傳統文化頭飾，高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，致上90度鞠躬致謝。 圖擷自王婉諭臉書
光復鄉民身穿族服、戴上傳統文化頭飾，高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，致上90度鞠躬致謝。 圖擷自王婉諭臉書

時代力量黨主席王婉諭昨(2)日清晨自台中連夜坐火車趕赴光復車站，一下車驚見光復鄉民在車站月台上高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，向前來幫忙救災的「鏟子超人」深深鞠躬致謝，讓她目睹後眼淚瞬間噴出，表示當地重建之路才剛開始，需要更多志工投入。

王婉諭透過臉書表示，1日晚間結束台中行程後，連夜搭火車趕往花蓮，投入志工行列。在清晨抵達光復鄉時，眼前景象讓她十分震撼，身穿族服的光復鄉民，戴上傳統文化的頭飾，高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，並致上90度的鞠躬致謝。

此情此景讓她眼淚瞬間噴出來，說自己抬頭看到的當下，內心激動不已，非常感人，「我們一點都不辛苦，你們才辛苦。」也表示在還沒來到現場前，真的無法想像畫面有多震撼、多嚴重，並認為在頹敗之中，才能看見人性真正的光輝與偉大，而台灣人就是這樣樂觀、互助、可愛，卻又讓人無比心疼，「身為台灣人，真讓人驕傲。」

王婉諭後續又發文說道，一早被光復的景象嚇到。雖然淤泥已經去除很多，但重建工程才剛開始，外界以為志工太多是天大的誤會，現在更需要的是「各種超人」，現場有非常多地方都很缺人，災民需要的幫助，遠遠不只是鏟土，並喊話：「可以的話，大家一起來吧。」

「鏟子超人謝謝你們」布條的貼文引來逾萬名網友按讚，眾人紛紛留言表示「真的起雞皮疙瘩，感動到噴淚」、「光復鄉的你們加油！謝謝你們，讓我們上了一課，太催淚了」、「超感人至深的畫面，永生難忘！」，還有香港網友留言道：「真心羨慕台灣人的素質！」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 光復鄉 鏟子超人 王婉諭

延伸閱讀

災後第9日光復站前清出一條柏油路 網淚謝超人：為鄉親找到回家的路

手拿清淤工具…區間車乘客全在光復站下車！數萬網友感動：同島一命

台灣人「愛心太濃稠」花蓮災區物資爆滿 他籲善意分階段：避免成為負擔

長輩就該被讓座有「教訓權」？她曝美國8旬嬤驚奇：一肩幫扛登機箱

相關新聞

光復大華村有災民無法領慰助金引民怨 花蓮縣府連夜更新受災範園

花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，當地Fata’an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，揚言今天上午10時...

愛心無國界！新疆男來台旅遊衝花蓮當「超人」 連馬桶都刷超乾淨

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，不僅造成嚴重死傷，光復鄉也被大量洪水泥流淹蓋，全台不少熱心民眾紛紛湧入當起「鏟子超人」來幫忙清淤，就連外國人也來幫忙。有一名女網友在臉書透露，自己去當志工時，發現一名來台遊玩的中國大陸新疆旅客也貢獻一己之力，幫助光復鄉清理家園，讓她看了非常感動。

光復車站月台一幕太震撼 王婉諭秒噴淚：現在更需要各種超人

時代力量黨主席王婉諭昨(2)日清晨自台中連夜坐火車趕赴光復車站，一下車驚見光復鄉民在車站月台上高舉「鏟子超人謝謝你們」布條，向前來幫忙救災的「鏟子超人」深深鞠躬致謝，讓她目睹後眼淚瞬間噴出，表示當地重建之路才剛開始，需要更多志工投入。

自曝「鏟後憂鬱症」 外籍網紅大豐、Justin再返光復 網友：一早被感動

「鏟子超人」不分國籍，來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐，以及來自南非的網紅「Justin教授」都是台灣女婿，在台生活多...

「鏟子超人」若發現1物千萬別丟 他喊「對原住民家族非常重要」

花蓮光復鄉復原工作持續，即使平常日也可見大批「鏟子超人」協助受災戶清理家園。「Rimuy織布工坊」在IG感謝來自全國各地...

陳柏惟「挖到私房錢」說被批辱國軍 顧立雄：沒特別注意

花蓮堰塞湖溢流釀災，國軍投入救災清淤等，前立委陳柏惟卻在政論節目上稱「國軍清民宅若挖出私房錢，後續恐難處理」，被在野黨立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。