光復大華村有災民無法領慰助金引民怨 花蓮縣府連夜更新受災範園

花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，當地Fata’an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，揚言今天上午10時要抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入，自救會昨天深夜宣布取消陳情，今晚辦說明會，希望縣長徐榛蔚到場聆聽災民心聲。

縣府發放光復、萬榮、鳳林3鄉鎮共約1800受災戶每戶5萬元，昨天宣布發放方式，今天上午9時在光復國小、光復鄉立圖書館等7個定點領取，4日起至31日，將開設2處領取站，光復鄉災民可到光豐農會領取、鳳林鎮及萬榮災民可到縣府中區實物銀行領取。

不過大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，自救會昨天質疑，周邊鳳林鎮長橋、萬榮鄉明利，以及鄉內的大全、大進等地區皆可領取5萬元補助，他們同樣經歷淹水、家具泡水、財產損失，卻未獲平等待遇難以接受，且大華村獨居長者眾多但現行申請程序過於繁雜，對老人家而言極為困難，形同變相剝奪救助權益。

自救會批評，災後多日縣政府卻仍未能完整掌握受災名單，鄉公所推託卸責，亦未積極作為，村長也未盡應有責任，導致災民權益持續受損，呼籲相關單位釐清並公布完整受災名單，將大華村15至17鄰納入補助範圍，簡化申請程序，給予災民基本保障。

縣府昨天晚間在臉書更新發放範圍，將大馬、大華兩村全戶納入，不需附帶舉證。縣府說明，若非公告範圍但確實受災設籍或實際居住者，可檢附含門牌號碼建物及屋內受災情形照片至公所登記，由公所造冊後交縣府核發，未設籍但實際居住家戶，可請一代表人，由村辦公室核發「實際居住證明」後，至發放地點領取。

