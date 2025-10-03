快訊

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

光復大華村有災民無法領慰助金引民怨 花蓮縣府連夜更新受災範園

聯合報／ 記者洪子凱王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，原先大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，當地Fata’an部落自救會不滿揚言要到場抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入。圖／自救會提供
花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，原先大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，當地Fata’an部落自救會不滿揚言要到場抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入。圖／自救會提供

花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，當地Fata’an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，揚言今天上午10時要抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入，自救會昨天深夜宣布取消陳情，今晚辦說明會，希望縣長徐榛蔚到場聆聽災民心聲。

縣府發放光復、萬榮、鳳林3鄉鎮共約1800受災戶每戶5萬元，昨天宣布發放方式，今天上午9時在光復國小、光復鄉立圖書館等7個定點領取，4日起至31日，將開設2處領取站，光復鄉災民可到光豐農會領取、鳳林鎮及萬榮災民可到縣府中區實物銀行領取。

不過大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，自救會昨天質疑，周邊鳳林鎮長橋、萬榮鄉明利，以及鄉內的大全、大進等地區皆可領取5萬元補助，他們同樣經歷淹水、家具泡水、財產損失，卻未獲平等待遇難以接受，且大華村獨居長者眾多但現行申請程序過於繁雜，對老人家而言極為困難，形同變相剝奪救助權益。

自救會批評，災後多日縣政府卻仍未能完整掌握受災名單，鄉公所推託卸責，亦未積極作為，村長也未盡應有責任，導致災民權益持續受損，呼籲相關單位釐清並公布完整受災名單，將大華村15至17鄰納入補助範圍，簡化申請程序，給予災民基本保障。

縣府昨天晚間在臉書更新發放範圍，將大馬、大華兩村全戶納入，不需附帶舉證。縣府說明，若非公告範圍但確實受災設籍或實際居住者，可檢附含門牌號碼建物及屋內受災情形照片至公所登記，由公所造冊後交縣府核發，未設籍但實際居住家戶，可請一代表人，由村辦公室核發「實際居住證明」後，至發放地點領取。

花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，原先大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，當地Fata’an部落自救會不滿揚言要到場抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入。圖／自救會提供
花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，原先大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，當地Fata’an部落自救會不滿揚言要到場抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入。圖／自救會提供
花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，原先大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，當地Fata’an部落自救會不滿揚言到場抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入。圖／自救會提供
花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，原先大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，當地Fata’an部落自救會不滿揚言到場抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入。圖／自救會提供

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

花蓮災損申報 延至2025年底

最快速助光復鄉復建 陳瑩建議納入丹娜絲重建條例

影／一兵本月將退伍 主動放棄休假奔花蓮光復鄉救災

劉世芳：災民安置將確認受災戶意願 中繼宅等納考量

相關新聞

光復大華村有災民無法領慰助金引民怨 花蓮縣府連夜更新受災範園

花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，當地Fata’an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，揚言今天上午10時...

自曝「鏟後憂鬱症」 外籍網紅大豐、Justin再返光復 網友：一早被感動

「鏟子超人」不分國籍，來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐，以及來自南非的網紅「Justin教授」都是台灣女婿，在台生活多...

「鏟子超人」若發現1物千萬別丟 他喊「對原住民家族非常重要」

花蓮光復鄉復原工作持續，即使平常日也可見大批「鏟子超人」協助受災戶清理家園。「Rimuy織布工坊」在IG感謝來自全國各地...

國軍災區救援 陳柏惟質疑挖到私房錢怎辦？馬文君轟：欠救災弟兄道歉

花蓮馬太鞍溪洪災災情嚴峻，全台各地救援人力投入清淤，國軍也進駐災區協助。不過，前立委陳柏惟在政論節目上卻以「國軍清民宅若...

蘇澳鎮姊妹市 日本沖繩縣石垣市發起募款捐助花蓮洪災

日本沖繩縣石垣市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟今年邁入30周年，雙方昨天也簽署災害應變國際合作協定，今年重點以兩地居民人身安全為...

童子賢與和碩集團捐助花蓮逾6000萬 籲研究治水方案避免滅村重演

和碩（4938）董事長童子賢個人暨他創立的和碩集團，此次在花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情中捐出累計已超過6,000萬元善款，用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。