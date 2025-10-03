光復大華村有災民無法領慰助金引民怨 花蓮縣府連夜更新受災範園
花蓮縣政府今起對洪患受災戶發放每戶5萬元慰問金，當地Fata’an部落自救會不滿部分家戶受災卻未列入，揚言今天上午10時要抗議，縣府緊急將光復鄉大馬、大華村全戶納入，自救會昨天深夜宣布取消陳情，今晚辦說明會，希望縣長徐榛蔚到場聆聽災民心聲。
縣府發放光復、萬榮、鳳林3鄉鎮共約1800受災戶每戶5萬元，昨天宣布發放方式，今天上午9時在光復國小、光復鄉立圖書館等7個定點領取，4日起至31日，將開設2處領取站，光復鄉災民可到光豐農會領取、鳳林鎮及萬榮災民可到縣府中區實物銀行領取。
不過大華村15、16、17鄰未被列入受災戶中，自救會昨天質疑，周邊鳳林鎮長橋、萬榮鄉明利，以及鄉內的大全、大進等地區皆可領取5萬元補助，他們同樣經歷淹水、家具泡水、財產損失，卻未獲平等待遇難以接受，且大華村獨居長者眾多但現行申請程序過於繁雜，對老人家而言極為困難，形同變相剝奪救助權益。
自救會批評，災後多日縣政府卻仍未能完整掌握受災名單，鄉公所推託卸責，亦未積極作為，村長也未盡應有責任，導致災民權益持續受損，呼籲相關單位釐清並公布完整受災名單，將大華村15至17鄰納入補助範圍，簡化申請程序，給予災民基本保障。
縣府昨天晚間在臉書更新發放範圍，將大馬、大華兩村全戶納入，不需附帶舉證。縣府說明，若非公告範圍但確實受災設籍或實際居住者，可檢附含門牌號碼建物及屋內受災情形照片至公所登記，由公所造冊後交縣府核發，未設籍但實際居住家戶，可請一代表人，由村辦公室核發「實際居住證明」後，至發放地點領取。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言