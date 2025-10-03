自曝「鏟後憂鬱症」 外籍網紅大豐、Justin再返光復 網友：一早被感動

「鏟子超人」不分國籍，來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐，以及來自南非的網紅「Justin教授」都是台灣女婿，在台生活多年，台味十足的兩人私交甚篤，日前到花蓮光復災區當志工，今晨兩人從各自居住地二度前進災區。大豐在臉書PO出今晨5時40分從鳳山出發到光復的新自強號車票，雖然是大清早、又是上班日，他透露，車站滿滿鏟子超人軍隊，「好感動的一個畫面，深厚的人情味」。

大豐今在臉書表示，他上次前往花蓮協助救災，感受到現場人力嚴重不足。由於重機具無法進入屋內，只能完全依賴人力挖土，情況非常吃緊。當他和妻子準備離開災區時，心裡卻感到一種深深的無力與遺憾，總覺得自己付出的還不夠。回到高雄後，這件事一直在他腦中揮之不去。於是他下定決心，一定要再回去盡一份心力。他昨天狂刷台鐵App，終於搶到從鳳山到光復的車票，再度出發前往花蓮。

社群平台「Justin in Taiwan 我不是歪國人」的版主Justin，在台灣生活34年，在大學任教的他之前選在教師節成為「鏟子超 人」，他日前發文表示，「在台灣沒有他們，只有我們」；他和他的學生分享救災經驗時，特別提醒學生量力而為，不是每個人適合挖泥巴，這種勞動很容易造成肌肉拉傷或腰部受傷，對於平常沒有保持體力的人更是如此，還有其他方式可以幫上忙。

外媒報導台灣特有的「鏟子超人」現象，其他國家網友驚訝台灣人的團結和互助精神。Justin日前也發表自己看法，看到這麼多人去花蓮幫忙，他一點都不驚訝，台灣人的精神就是能幫忙就幫忙。在花蓮光復看到幾千名台灣人幫助不認識的人，雖然面對災難，大家一起互相幫忙，讓自己成為別人生命中的一道光。「幫助災民的家園早日恢復正常是我們的責任，一起保護我們的家」。

網友在大豐今晨的臉書文章留言，「謝謝你深愛台灣」、「台灣有你們真好」、「謝謝你為台灣的付出」、「大豐哥跟教授，我真的打從心底的感動，我非常的佩服」、「一早就被感動」、「你們的愛台灣是真的身體力行的，讓人好感動也很敬佩」、「鏟後憂鬱症」。 來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐二度前往花蓮光復災區，搭上今晨5時40分從鳳山出發的新自強號。圖／取自「大豐大哥大 」臉書粉專 網紅「大豐大哥大」李大豐（左）與來自南非的網紅「Justin教授」（右），日前化身「鏟子超人」，幫助受害戶清理家園。圖／取自「Justin in Taiwan 我不是歪國人」臉書粉專

商品推薦