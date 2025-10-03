快訊

別人賞月！中秋四生肖要「躲月」...蛇恐破財、這動物帶糯米擋煞

苗栗男同地點隨機殺人 10年前受害大學生：當時傷口再往上就到頸動脈

會不會有國慶颱？ 粉專曝準「哈隆」颱風路徑「天女散花」變數大

自曝「鏟後憂鬱症」 外籍網紅大豐、Justin再返光復 網友：一早被感動

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
網紅「大豐大哥大」李大豐（左）與來自南非的網紅「Justin教授」（右），日前化身「鏟子超人」，幫助受害戶清理家園。圖／取自「Justin in Taiwan 我不是歪國人」臉書粉專
網紅「大豐大哥大」李大豐（左）與來自南非的網紅「Justin教授」（右），日前化身「鏟子超人」，幫助受害戶清理家園。圖／取自「Justin in Taiwan 我不是歪國人」臉書粉專

「鏟子超人」不分國籍，來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐，以及來自南非的網紅「Justin教授」都是台灣女婿，在台生活多年，台味十足的兩人私交甚篤，日前到花蓮光復災區當志工，今晨兩人從各自居住地二度前進災區。大豐在臉書PO出今晨5時40分從鳳山出發到光復的新自強號車票，雖然是大清早、又是上班日，他透露，車站滿滿鏟子超人軍隊，「好感動的一個畫面，深厚的人情味」。

大豐今在臉書表示，他上次前往花蓮協助救災，感受到現場人力嚴重不足。由於重機具無法進入屋內，只能完全依賴人力挖土，情況非常吃緊。當他和妻子準備離開災區時，心裡卻感到一種深深的無力與遺憾，總覺得自己付出的還不夠。回到高雄後，這件事一直在他腦中揮之不去。於是他下定決心，一定要再回去盡一份心力。他昨天狂刷台鐵App，終於搶到從鳳山到光復的車票，再度出發前往花蓮。

社群平台「Justin in Taiwan 我不是歪國人」的版主Justin，在台灣生活34年，在大學任教的他之前選在教師節成為「鏟子超 人」，他日前發文表示，「在台灣沒有他們，只有我們」；他和他的學生分享救災經驗時，特別提醒學生量力而為，不是每個人適合挖泥巴，這種勞動很容易造成肌肉拉傷或腰部受傷，對於平常沒有保持體力的人更是如此，還有其他方式可以幫上忙。

外媒報導台灣特有的「鏟子超人」現象，其他國家網友驚訝台灣人的團結和互助精神。Justin日前也發表自己看法，看到這麼多人去花蓮幫忙，他一點都不驚訝，台灣人的精神就是能幫忙就幫忙。在花蓮光復看到幾千名台灣人幫助不認識的人，雖然面對災難，大家一起互相幫忙，讓自己成為別人生命中的一道光。「幫助災民的家園早日恢復正常是我們的責任，一起保護我們的家」。

網友在大豐今晨的臉書文章留言，「謝謝你深愛台灣」、「台灣有你們真好」、「謝謝你為台灣的付出」、「大豐哥跟教授，我真的打從心底的感動，我非常的佩服」、「一早就被感動」、「你們的愛台灣是真的身體力行的，讓人好感動也很敬佩」、「鏟後憂鬱症」。

來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐二度前往花蓮光復災區，搭上今晨5時40分從鳳山出發的新自強號。圖／取自「大豐大哥大 」臉書粉專
來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐二度前往花蓮光復災區，搭上今晨5時40分從鳳山出發的新自強號。圖／取自「大豐大哥大 」臉書粉專
網紅「大豐大哥大」李大豐（左）與來自南非的網紅「Justin教授」（右），日前化身「鏟子超人」，幫助受害戶清理家園。圖／取自「Justin in Taiwan 我不是歪國人」臉書粉專
網紅「大豐大哥大」李大豐（左）與來自南非的網紅「Justin教授」（右），日前化身「鏟子超人」，幫助受害戶清理家園。圖／取自「Justin in Taiwan 我不是歪國人」臉書粉專

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

國軍災區救援 陳柏惟質疑挖到私房錢怎辦？馬文君轟：欠救災弟兄道歉

羅智強辯論提問花蓮災情 張亞中嗆：不用告訴全世界你捐50萬

新北藥界募500個護理包 協助花蓮光復災後重建

改裝越野車花蓮救災遭檢舉？監理站：依法令臨檢

相關新聞

自曝「鏟後憂鬱症」 外籍網紅大豐、Justin再返光復 網友：一早被感動

「鏟子超人」不分國籍，來自英國的網紅「大豐大哥大」李大豐，以及來自南非的網紅「Justin教授」都是台灣女婿，在台生活多...

國軍災區救援 陳柏惟質疑挖到私房錢怎辦？馬文君轟：欠救災弟兄道歉

花蓮馬太鞍溪洪災災情嚴峻，全台各地救援人力投入清淤，國軍也進駐災區協助。不過，前立委陳柏惟在政論節目上卻以「國軍清民宅若...

「鏟子超人」若發現1物千萬別丟 他喊「對原住民家族非常重要」

花蓮光復鄉復原工作持續，即使平常日也可見大批「鏟子超人」協助受災戶清理家園。「Rimuy織布工坊」在IG感謝來自全國各地...

蘇澳鎮姊妹市 日本沖繩縣石垣市發起募款捐助花蓮洪災

日本沖繩縣石垣市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟今年邁入30周年，雙方昨天也簽署災害應變國際合作協定，今年重點以兩地居民人身安全為...

童子賢與和碩集團捐助花蓮逾6000萬 籲研究治水方案避免滅村重演

和碩（4938）董事長童子賢個人暨他創立的和碩集團，此次在花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情中捐出累計已超過6,000萬元善款，用...

受夠被洗版…救災捐款真的需要昭告天下嗎？ 網一面倒：怎麼不需要

花蓮光復地區近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致災情嚴重，全台社群平台幾乎被「救災」與「捐款」相關貼文洗版。許多民眾主動分享捐款證明、前往災區的車票，或在現場協助清理泥濘的照片，展現「挺花蓮」的行動力與公民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。