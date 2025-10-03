快訊

「鏟子超人」若發現1物千萬別丟 他喊「對原住民家族非常重要」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為花蓮光復鄉居民穿著族服，在車站月台拉布條向「鏟子超人」致謝。記者王燕華／攝影
圖為花蓮光復鄉居民穿著族服，在車站月台拉布條向「鏟子超人」致謝。記者王燕華／攝影

花蓮光復鄉復原工作持續，即使平常日也可見大批「鏟子超人」協助受災戶清理家園。「Rimuy織布工坊」在IG感謝來自全國各地的熱心民眾，也希望「鏟子超人」如果撿到「族服」千萬不要丟掉，拜託留下來，詢問屋主或周邊住戶，「族服對一個家、甚至家族，是很重要的神聖的載體」。

「Rimuy織布工坊」表示，如果有看到衣服很像族服，都不要丟，把族服留起來拿給屋主，如果是流到外面去的族服，再麻煩「鏟子超人」熱心詢問附近的住家是不是他們家的族服。「族服對原住民是非常重要的」。

為什麼要保留？「Rimuy織布工坊」表示，不是因為買一套很貴，而是它承載一個家，老到未來的祝福。一針一線的重量，不是買一套可以解決的事情。「所以不要說什麼很貴用買的」。撿到記得留下來，然後問一下附近鄰居，族服對一個家、甚至家族，是很重要的神聖的載體。

其他網友表示，「真的今天清到屋主的族服，馬上通知，拿袋子裝起來保留」、「對，有的還是家裡長輩留下來的，族服都承載了家裡滿滿的愛」、「族服，那是難以言喻的珍貴」、「媽媽手工製的要好好珍惜」、「我的衣服真的是長輩手工縫的！外婆還說那個買不到、跟外面的不一樣」。

也有網友說，「看到都要哭了，怎樣都要留，是阿嬤一針一線縫出來的」、「秒鼻酸，我媽、姨媽甚至都還穿很舊的，說是她媽媽留下來的」、「一件族服，看似一件衣服，可它卻是一種精神寄託」、「族服很多都是傳承來的，來自自己家中的長輩，一針一線，都是手工製作的。這個真的不能丟」、「族服都是量身定做的，每一套都有美好的記憶」、「願每一件族服都能被找回，這不只是一個族的傳承，更是一種生命的延續」。

「鏟子超人」若發現1物千萬別丟 他喊「對原住民家族非常重要」

