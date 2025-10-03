蘇澳鎮姊妹市 日本沖繩縣石垣市發起募款捐助花蓮洪災

日本沖繩縣石垣市今年與宜蘭縣蘇澳鎮締盟今年邁入30周年，雙方昨天也簽署災害應變國際合作協定，今年重點以兩地居民人身安全為優先考量，未來姊妹市若有難，可請求對方支援，災難應變更具彈性。

雙方1995年9月締結姊妹盟友，30周年紀念活動昨在蘇澳鎮公所登場，石垣市長中山義隆率35人訪問團到來，宜蘭縣前縣長游錫堃與前鎮長林棋山、李坤山等人共襄盛舉。

蘇澳鎮長李明哲表示，花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，感謝石垣市役所9月26日發起小額募款至10月底，號召市民捐助花蓮。鑑於蘇澳與石垣常面臨颱風與地震考驗，雙方昨特別簽訂「災害應變國際合作協定」，一旦姊妹市有災難發生，可向對方請求支援，提供物資與迅速、有效的資訊共享。

中山義隆認為，蘇澳與石垣不僅是姊妹城鎮友誼，隨著天災頻繁且難預測，多次災難已相互支援物資、透過視訊加油，關係如家人般親密。兩市鎮每10年就締結1次，也簽經濟、文化、教育等領域的合作備忘錄。

公所指出，雙方締盟30周年紀念裝置昨公開亮相，設計採「同心結」樣式，象徵姊妹情誼「永結同心」。另考量蘇澳多雨氣候，紀念碑特別以耐候鋼材質打造，表面為古銅色「鏽層」，再刻上蘇澳意象的海洋、鯖魚、冷泉氣泡及石垣意象的石垣市蝶、白保珊瑚、石垣窯燒等。

