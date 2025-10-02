童子賢與和碩集團捐助花蓮逾6000萬 籲研究治水方案避免滅村重演

和碩（4938）董事長童子賢個人暨他創立的和碩集團，此次在花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情中捐出累計已超過6,000萬元善款，用於捐助機械工程車隊進駐加速趕工除淤泥，以及與慈濟及食物銀行合作長期供應物資，他2日受訪重申有三階段期許，旨在澈底解決光復鄉的水患問題，因光復鄉已非首次遭滅村。

童子賢身為花蓮子弟，平常就常回饋家鄉，花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因溢流與潰堤引發嚴重災情，和碩宣布捐款2,200萬元急難救助，而童子賢原不願公布金額，避免市場注意歪樓，但經花蓮地方消息曝光傳出，他個人捐款已經超過3,700萬元，連同和碩集團捐助額則已經突破6,000萬元。

他2日出席余紀中文教基金會活動前受訪指出，花蓮賑災工作會劃分為三個階段，希望大家能齊心完成：第一階段是首要目標保護生命。第二階段是目前的階段：盼大家齊心協力清除花蓮光復鄉生活和工作空間的雜物和髒汙，讓大家能夠恢復上班、上課和生活。

下一個階段，也就是第三階段，也是從中央到地方主管機關必須努力的目標，包括解決安居的住房問題，應該研究馬太鞍溪的堤防到底是如何潰堤，以及處理那些容易崩塌的水道，進行整治。童子賢還提到，如果沒有記錯，2001年光復鄉也發生過一次滅村事件，當時桃芝颱風過境造成土石流，導致死亡人數比這次還多，突顯了整治崩塌水道刻不容緩。 和碩董事長童子賢。王郁倫攝影 和碩董事長童子賢提出花蓮賑災三階段工作，現在是第二階段加速將生活空間復原，以度中秋，至於第三階段則應澈底檢討水道崩塌原因。王郁倫攝影 和碩董事長童子賢跟宏碁創辦人施振榮出席余紀中文教基金會演講。王郁倫攝影

商品推薦