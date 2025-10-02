童子賢與和碩集團捐助花蓮逾6000萬 籲研究治水方案避免滅村重演

快訊

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
和碩董事長童子賢個人及所創辦和碩集團總計捐款花蓮光復鄉賑災超過6,000萬元，他也提出三階段復原目標。王郁倫攝影
和碩（4938）董事長童子賢個人暨他創立的和碩集團，此次在花蓮光復鄉堰塞湖溢流災情中捐出累計已超過6,000萬元善款，用於捐助機械工程車隊進駐加速趕工除淤泥，以及與慈濟及食物銀行合作長期供應物資，他2日受訪重申有三階段期許，旨在澈底解決光復鄉的水患問題，因光復鄉已非首次遭滅村。

童子賢身為花蓮子弟，平常就常回饋家鄉，花蓮馬太鞍溪堰塞湖日前因溢流與潰堤引發嚴重災情，和碩宣布捐款2,200萬元急難救助，而童子賢原不願公布金額，避免市場注意歪樓，但經花蓮地方消息曝光傳出，他個人捐款已經超過3,700萬元，連同和碩集團捐助額則已經突破6,000萬元。

他2日出席余紀中文教基金會活動前受訪指出，花蓮賑災工作會劃分為三個階段，希望大家能齊心完成：第一階段是首要目標保護生命。第二階段是目前的階段：盼大家齊心協力清除花蓮光復鄉生活和工作空間的雜物和髒汙，讓大家能夠恢復上班、上課和生活。

下一個階段，也就是第三階段，也是從中央到地方主管機關必須努力的目標，包括解決安居的住房問題，應該研究馬太鞍溪的堤防到底是如何潰堤，以及處理那些容易崩塌的水道，進行整治。童子賢還提到，如果沒有記錯，2001年光復鄉也發生過一次滅村事件，當時桃芝颱風過境造成土石流，導致死亡人數比這次還多，突顯了整治崩塌水道刻不容緩。

