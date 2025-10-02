國軍災區救援 陳柏惟質疑挖到私房錢怎辦？馬文君轟：欠救災弟兄道歉

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
陳柏惟在政論節目上卻以「國軍清民宅若挖出私房錢，後續恐難處理」為例，引發爭議。圖／本報資料照片
花蓮馬太鞍溪洪災災情嚴峻，全台各地救援人力投入清淤，國軍也進駐災區協助。不過，前立委陳柏惟在政論節目上卻以「國軍清民宅若挖出私房錢，後續恐難處理」為例，引發爭議。國民黨立委馬文君昨痛批，陳柏惟言論不僅侮辱官兵，還欠所有在災區賣力救災的國軍弟兄一個道歉。

陳柏惟在節目上表示，「你叫國軍去清民宅，我問你啦，如果發現私房錢怎麼辦？這有發生過喔！老百姓會說這是我老婆藏的，那是黃金、現金。我不知道大家有沒有看到這個新聞？有挖到私房錢，國軍進去、出來，有進行破壞幹嘛，後面沒有辦法處理、沒有辦法咎責。」

此番說法被批評是在影射國軍操守不佳。馬文君直言，國軍一鏟一鏟清除汙泥，本就身處艱困環境，卻還要承受不實質疑，「難道在你眼中，弟兄們都是手腳不乾淨之徒？」她強調，身為立法院國防委員會委員，無法容忍有人抹黑官兵辛勞，質疑國軍紀律形同侮辱。

馬文君要求國防部長顧立雄公開表態，替國軍軍紀與人格掛保證，也給在第一線奮戰的弟兄們鼓勵。

