力求中秋前恢復 第二作戰區展現高效執行力協助災後復原

第二、三、四、五作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部2日持續派遣救災兵力及工兵、化學兵等專業部隊，日以繼夜投入花蓮地區災後復原，並依據原定規劃，達到預期清淤進度，展現高效執行力，用實際行動守護花蓮，力求在中秋節前恢復民眾安定生活。

第二作戰區表示，自堰塞湖溢流致災迄今，國軍已累計投入逾萬餘人次兵力，以最迅速有效的方式協助災區重建，並透過任務日夜交替輪班，派遣工兵大型機具清除街道淤泥及廢棄物，加速恢復街道市景，以及化學兵部隊出動各式消毒裝備，針對公眾設施執行清消，確保環境衛生安全，要用最高效率、最短時間，持續協助鄉親度過難關。

另，中央災害應變中心於2日下午召開第 26 次工作會報，副指揮官內政部常務次長吳堂安請中央應變中心暨前進協調所持續辦理馬太鞍溪堰塞湖溢流監控及救災復原工作，他表示，前進協調所與花蓮縣政府刻正積極執行救災工作，並以中秋節前儘量恢復災民基本生活需求為階段目標，請各部會持續與前進協調所及花蓮縣政府保持聯繫，隨時掌握需求並予以協助。

吳堂安強調，對於前進協調所製發各項需廣泛宣傳的圖卡資訊，請各部會適時透過多元管道對外宣導，並配合更新。另有關志工油料補助部分，請經濟部確認執行方式後對外發布。另有關志工住宿補助，也請衛福部偕同交通部再研議確認後，適時對外發布。 國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供 國軍部隊持續進行災區復原任務。圖／第二作戰區提供

商品推薦