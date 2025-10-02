受夠被洗版…救災捐款真的需要昭告天下嗎？ 網一面倒：怎麼不需要

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日花蓮光復發生災情，部分「鏟子超人」會在社群分享救災貼文。示意圖。記者陳敬丰／攝影

花蓮光復地區近日因馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致災情嚴重，全台社群平台幾乎被「救災」與「捐款」相關貼文洗版。許多民眾主動分享捐款證明、前往災區的車票，或在現場協助清理泥濘的照片，展現「挺花蓮」的行動力與公民參與。

然而，在一片善意聲浪中，也開始浮現不同觀點。有網友在Dcard論壇上發文質疑此行為是否必要。他直言：「看到一堆人PO捐款證明，說什麼小小心意就夠了、我也加入捐款的行列了等文章，並附註『一早到現場，真的蠻累的』等協助救災的文字。想幫助花蓮就幫助，不用告訴大家吧。」該名網友認為，他不否認這些人確實付出勞力，但善行應是出於真誠，質疑如此高調分享是否有其必要性。

此番言論迅速在網路上引發熱烈討論。許多網友對其觀點表示不以為然，認為公開善舉能夠帶動更多正面影響。也有留言反問：「你是在質疑人家的善意嗎？」、「如果大家願意跟風善舉不是更好嗎？」亦有網友強調，「做善事本來就是要大聲講出來，讓大家一起跟風，把愛心傳下去」。

儘管也有少數人認同原PO的觀點，主張善行無須昭告天下，但多數網友則持較為開放的態度。認為透過分享能擴大影響力，使更多人受到啟發而行動。表示若有人因看到貼文而選擇捐款或參與救援，那麼這篇貼文就是有意義的。

堰塞湖 馬太鞍溪 捐款 志工

