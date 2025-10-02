國軍花蓮救災披星戴月 光復鄉部分街道初步恢復原貌
因應花蓮地區馬太鞍溪堰塞湖溢流所致災情，國軍第2、3、4、5作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部今日持續派遣工兵、化學兵等專業兵力，晝夜不停投入災後復原行動。軍媒今日披露受災光復鄉初步恢復原貌的街道。
第2作戰區指出，自災情發生以來，國軍立即迅速啟動救災機制，累計出動兵力已逾萬人次，並依作戰區分區任務編組實施輪替執勤，持續以工兵大型機具清理街道淤泥與廢棄物，加速恢復市容景觀。
作戰區表示，化學兵部隊同步出動消毒裝備，針對重要公眾設施執行全面清消，確保災區環境衛生，防範疫病發生。而根據軍聞社2日報導，受災光復鄉已有部分受災街道初步恢復原貌。
