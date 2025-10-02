光復糖廠驚現「物資蟑螂」…災區物資遭瘋搶 志工無奈曝無解困境

近期花蓮光復地區因馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，當地物資緊缺，許多民眾與團體紛紛熱心捐贈各類救災物資，希望能協助災民度過難關。然而，在救災物資發放現場，卻出現了令人憂心的「物資蟑螂」現象，導致資源分配出現混亂。

近期有志工在臉書社團透露，雖然政府動員大量年輕志工協助運送與分發物資，但因現場缺乏有效的管理與管控，部分人趁機以布袋逐區搜尋物資，不斷重複領取，甚至一次大量囤積衛生紙和瓦斯罐，這種行為嚴重影響了真正有需要的災民獲得物資的機會。

這些「物資蟑螂」堅持要整串衛生紙才肯拿，瓦斯罐一次就拿走數組，志工面對這種貪婪的行為往往無法有效拒絕，因為多是年輕且缺乏經驗的志工，權威不足且不願與人發生衝突。志工反映，這種狀況不斷重演，此事也在社群網路引發熱烈討論。

許多網友指出，這類「物資蟑螂」問題並非首次出現，「早在921大地震時就曾見過類似現象」，且不限於災區，在許多物資發放點也屢見不鮮。不少網友同情志工的處境，志工們也指出自己沒有公權力，若真的與人發生衝突反而吃虧。並呼籲官方加強物資管理和現場秩序維護，讓救災力量發揮最大效益，協助災區居民早日恢復正常生活。

