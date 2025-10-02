新北藥界募500個護理包 協助花蓮光復災後重建

新北市各界協助花蓮縣光復鄉救災，愛心源源不絕，藥師公會等藥界今天募集500個護理包，提供災區家戶生活衛生與健康所需。台北大學也號召全校師生，協助災後重建。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖水患，造成光復鄉嚴重災情。除了新北消防及民間投入自發救災，新北市藥師公會偕同新北市藥劑生公會、新北市西藥商同業公會、新北市西藥服務職業工會，也投入援助。

新北市藥師公會告訴中央社記者，募集藥界個人與團體捐助的善款，提供醫藥護理包（護你包），盼降低災民與救災志工的健康風險。

藥師公會今天動員志工，將500個護理包，裝箱成40箱，將專車運往光復鄉災區，透過無黨籍花蓮縣議員楊華美，提供給有需求的災戶。

新北市藥師公會理事長許有杉告訴記者，護理包內的物資有營養維他命、防蚊液、酸痛噴劑、OK繃、止癢藥膏，及提神白花油、濕紙巾、口罩、電解質等，並附上小型外傷包，方便處理簡易傷口，維護家戶與救災志工個人衛生與健康。

國立台北大學表示，啟動「服務志工隊」，號召全校師生以實際行動，協助災後重建。校方將提供完善補助措施，凡有意願參與災後志工服務的師生，不論透過社團號召或結伴組隊，都可向學務處課外活動組申請。

台北大學新聞稿表示，補助項目涵蓋前往災區志工服務期間的交通費、膳食費、住宿費，及購置必要物資的相關鏟子、雨鞋、毛巾、防護裝備等，全力協助有意義的行動與付出，也鼓勵青年勇於承擔社會責任。盼望透過參與災區志工服務，師生培養同理心與團隊合作能力。

