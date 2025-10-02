台水：光復大平村配合清淤進度檢修 供水站持續運補

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉部分地區停水。台水今天表示，大同村、大馬村等地區已逐步恢復正常供水，僅剩大平村佛祖街、成功街約10多戶因災損及泥沙淤積，現況無法居住，後續配合國軍清淤進度及用戶需求，再逐戶辦理檢修及供水。

台水透過新聞稿表示，隨光復鄉市區已逐步恢復供水，經統計供水站運補需求已降低，但配合民眾清理家園需求並未撤除，仍持續運補並滾動調整補水區域。

台水指出，將同時趕辦大馬配水池鑿井工程，目前符合預定進度，預計10月4日完工可增加每日400噸，進一步充裕大馬村及大平村管線末端及高地用水需求，盡速讓居民恢復正常生活。

