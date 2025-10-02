台水：光復大平村配合清淤進度檢修 供水站持續運補
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復鄉部分地區停水。台水今天表示，大同村、大馬村等地區已逐步恢復正常供水，僅剩大平村佛祖街、成功街約10多戶因災損及泥沙淤積，現況無法居住，後續配合國軍清淤進度及用戶需求，再逐戶辦理檢修及供水。
台水透過新聞稿表示，隨光復鄉市區已逐步恢復供水，經統計供水站運補需求已降低，但配合民眾清理家園需求並未撤除，仍持續運補並滾動調整補水區域。
台水指出，將同時趕辦大馬配水池鑿井工程，目前符合預定進度，預計10月4日完工可增加每日400噸，進一步充裕大馬村及大平村管線末端及高地用水需求，盡速讓居民恢復正常生活。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言