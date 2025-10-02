大罷免曾近距離挑釁葉元之 女青鳥現身花蓮救災…竟穿綠營議員背心

花蓮馬太鞍溪洪災過後，光復鄉災後修復工作仍在進行。近日有志工協助清淤時被拍下照片，其中一名「青鳥」女子身影引發社群熱議。原因在於她曾挺大罷免，挑釁言論批國民黨立委葉元之走紅。如今她身穿民進黨籍議員背心出現在現場，遭質疑是否帶有政治意圖。對此，當事人今（2）日在社群發文回應，並公開現職是資歷3年的出版社編輯，「我從來沒說過自己屬於任何公民團體」。

這名青鳥匿名「YC」曾近距離挑釁葉元之，反而引發同情與反感，網封有如「神助攻」意外幫葉元之拉抬聲勢，驚險挺過726大罷免。如今「YC」投入災區志工行動，卻身穿新北市議員黃淑君的團隊背心再度掀議，部分網友認為志工若真心協助災民，不應穿著特定政黨的背心，也有聲音指出，公民參與本無不可，但身分應清楚揭露。

對於各界質疑，該青鳥凌晨在Threads發文回應表示，「我知道自己有很多不足的地方，有可以做得更好的時候，合理範圍內的檢討我都接受並反省，但不合理的人身攻擊、跟騷、性羞辱我沒有、也不可能要概括承受」。她強調，大罷免之前到現在，自己始終是出版社編輯，「同時我也身兼黃淑君服務團隊的其中一員，感謝淑君的信任，讓我有機會能夠為我所愛、居住的土地盡一份心力」。

網友們則不領情，直言「原來在路上嗆聲只是面試的一個過程啊，恭喜妳成功入職」、「一直演假中立結果根本政治立場明顯」，不過，也有人說「鏟子超人不分立場」。

她也直言，身份不會改變她的價值與立場：「我是台灣人之前，我先是一個女人，最後我是我自己。我所說的話、做的選擇，不會因為只看顏色就見風轉舵，因為我始終都是一個有自己立場的人」。對於外界質疑助理待遇，她回應「一個個講得好像當議員助理年薪百萬，這麼羨慕怎麼不去做呢？我甚至只是兼職，講出來那個數字沒有很好聽餒」。

商品推薦