快訊

直播／6位候選人首度同台！聯合報、TVBS「國民黨主席辯論會」登場

踹白髮婦「北捷超人」被神出IG！竟是台大高材生 驚人背景曝光

苗栗男10年前也犯同案 住家巷口超商隨機砍人！鄰居驚「不定時炸彈」

大罷免曾近距離挑釁葉元之 女青鳥現身花蓮救災…竟穿綠營議員背心

聯合新聞網／ 綜合報導
這名青鳥匿名「YC」曾近距離挑釁葉元之，如今「YC」投入災區志工行動，卻身穿新北市議員黃淑君的團隊背心再度掀議。 圖／取自黃淑君臉書
這名青鳥匿名「YC」曾近距離挑釁葉元之，如今「YC」投入災區志工行動，卻身穿新北市議員黃淑君的團隊背心再度掀議。 圖／取自黃淑君臉書

花蓮馬太鞍溪洪災過後，光復鄉災後修復工作仍在進行。近日有志工協助清淤時被拍下照片，其中一名「青鳥」女子身影引發社群熱議。原因在於她曾挺大罷免，挑釁言論批國民黨立委葉元之走紅。如今她身穿民進黨籍議員背心出現在現場，遭質疑是否帶有政治意圖。對此，當事人今（2）日在社群發文回應，並公開現職是資歷3年的出版社編輯，「我從來沒說過自己屬於任何公民團體」。

這名青鳥匿名「YC」曾近距離挑釁葉元之，反而引發同情與反感，網封有如「神助攻」意外幫葉元之拉抬聲勢，驚險挺過726大罷免。如今「YC」投入災區志工行動，卻身穿新北市議員黃淑君的團隊背心再度掀議，部分網友認為志工若真心協助災民，不應穿著特定政黨的背心，也有聲音指出，公民參與本無不可，但身分應清楚揭露。

對於各界質疑，該青鳥凌晨在Threads發文回應表示，「我知道自己有很多不足的地方，有可以做得更好的時候，合理範圍內的檢討我都接受並反省，但不合理的人身攻擊、跟騷、性羞辱我沒有、也不可能要概括承受」。她強調，大罷免之前到現在，自己始終是出版社編輯，「同時我也身兼黃淑君服務團隊的其中一員，感謝淑君的信任，讓我有機會能夠為我所愛、居住的土地盡一份心力」。

網友們則不領情，直言「原來在路上嗆聲只是面試的一個過程啊，恭喜妳成功入職」、「一直演假中立結果根本政治立場明顯」，不過，也有人說「鏟子超人不分立場」。

她也直言，身份不會改變她的價值與立場：「我是台灣人之前，我先是一個女人，最後我是我自己。我所說的話、做的選擇，不會因為只看顏色就見風轉舵，因為我始終都是一個有自己立場的人」。對於外界質疑助理待遇，她回應「一個個講得好像當議員助理年薪百萬，這麼羨慕怎麼不去做呢？我甚至只是兼職，講出來那個數字沒有很好聽餒」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

堰塞湖 馬太鞍溪 葉元之 青鳥 大罷免 花蓮 光復鄉

延伸閱讀

女青鳥街頭挑釁變神助攻 葉元之驚險挺過726罷免

相關新聞

國軍花蓮救災披星戴月 光復鄉部分街道初步恢復原貌

因應花蓮地區馬太鞍溪堰塞湖溢流所致災情，國軍第2、3、4、5作戰區、海軍陸戰隊及艦隊指揮部今日持續派遣工兵、化學兵等專業...

大罷免曾近距離挑釁葉元之 女青鳥現身花蓮救災…竟穿綠營議員背心

花蓮馬太鞍溪洪災過後，光復鄉災後修復工作仍在進行。近日有志工協助清淤時被拍下照片，其中一名「青鳥」女子身影引發社群熱議。原因在於她曾...

陸軍化學兵出動無人機 大範圍執行災區環境清消

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流成災超過一星期，災後環境衛生面臨極大考驗，陸軍化學兵部隊與民間無人機業者合作，運用無人機大範圍噴灑...

原住民族人往返光復重建家園 宜蘭縣宣布發1萬元津貼助返鄉

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重災情。宜蘭縣政府今宣布，啟動急難救助生活扶助措施，設籍宜縣且因此次災害需返鄉協助...

赴災區清淤有感「最美風景是人」 徐巧芯：網路酸民只是少數

花蓮搶災第10天，立委徐巧芯及台北市議員詹為元等人變身「鏟子超人」，今午赴災區協助清淤，包含計畫搶在10月13日復學的光...

蕭美琴第三次來花蓮 代表賴清德慰問罹難者家屬

副總統蕭美琴今天三度到花蓮光復鄉，代表政府慰問罹難者家屬，也關切災後復原進度。她說，家戶清淤有顯示進展，感謝志工與國軍協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。